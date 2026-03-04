Por Leandro Pereira

Publicada em 04/03/2026 às 11h41

Na manhã desta terça-feira (3), foi realizada uma reunião na sede da Secretaria Municipal de Esportes de Ji-Paraná (Semes) para alinhar os detalhes da segunda edição das Olimpíadas Indígenas do município. O encontro contou com a participação do secretário da Semes, Alessandro Barroso, do cacique Josias, da etnia Gavião, além de lideranças indígenas e representantes da secretaria.

A primeira edição das Olimpíadas Indígenas de Ji-Paraná aconteceu em abril de 2023, no CEDEL-BNH, reunindo mais de 420 participantes de etnias como Gavião, Arara, Zoró, Cinta Larga e Tupari. O evento destacou modalidades tradicionais e esportivas, fortalecendo a integração entre os povos originários.

Para este ano, a proposta é realizar a competição entre os dias 4 e 7 de setembro, na aldeia Gavião, localizada na Terra Indígena Igarapé Lourdes, a cerca de 50 quilômetros da área urbana de Ji-Paraná.

A expectativa é reunir aproximadamente 600 atletas e membros de comissão técnica, representando cerca de 10 etnias de Rondônia e Mato Grosso.

Entre as modalidades confirmadas estão: arco e flecha, corrida com tora, corrida de 100 metros rasos, corrida com pandeiro, arremesso de lança, cabo de guerra e futebol, com disputas nas categorias masculino e feminino. Também será realizado o concurso de beleza indígena.

A organização busca apoio financeiro junto a deputados estaduais e ao Governo de Rondônia para viabilizar o evento. A próxima etapa será a realização do conselho arbitral, com a participação de representantes das etnias que devem integrar a competição. A data do encontro ainda será definida.

A 2ª Olimpíadas Indígenas é uma realização da Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semes, com apoio da Associação Indígena do Povo Gavião (Assiza). Idealizado para valorizar a cultura dos povos originários e fomentar o esporte, o evento conta com forte apoio local e tem a proposta de se consolidar como uma atividade anual no calendário do município.