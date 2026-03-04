Resultado definitivo do Faculdade da Prefeitura é divulgado

Por Jhon Silva

Publicada em 04/03/2026 às 11h36

Foi publicado o resultado definitivo do Processo Seletivo 2026.1 do Programa de Inclusão Social Universidade para Todos – Faculdade da Prefeitura, conforme o Edital nº 001/CGFP/2026. A lista contempla os candidatos aprovados, os que estão em lista de espera e os desclassificados nesta etapa.

Os candidatos com status “APROVADO” devem realizar imediatamente a matrícula na instituição de ensino superior para a qual foram selecionados, no período de 04 a 07 de março de 2026. Além disso, será obrigatória a participação no VIII Encontro dos Acadêmicos do Programa Faculdade da Prefeitura, em data e local que serão divulgados no site oficial do programa. Durante o evento, será feita a assinatura do termo de concessão da bolsa e a apresentação das regras para manutenção do benefício. O não comparecimento implicará na não efetivação da bolsa.

Léo Moraes reforçou a importância do programa para a inclusão educacional no município

Os estudantes aprovados que não participarem do encontro para assinatura do termo serão desligados automaticamente do programa. A presença é condição essencial para garantir o acesso ao benefício concedido.

Já os candidatos que constam como “LISTA DE ESPERA” devem acompanhar atentamente as publicações no site oficial do processo seletivo, pois poderá haver convocação por meio de edital específico, conforme a disponibilidade de vagas.

Os inscritos que aparecem com o resultado “DESCLASSIFICADO” estão automaticamente excluídos do certame referente ao semestre 2026.1 do programa. Veja o edital:

O prefeito Léo Moraes reforçou a importância do programa para a inclusão educacional no município. “Estamos garantindo oportunidade para que mais jovens tenham acesso ao ensino superior. A educação transforma realidades, e o Faculdade da Prefeitura é uma ferramenta concreta de inclusão e desenvolvimento social”.