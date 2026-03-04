Fera 2026 inicia calendário com etapas em todo o estado e finais em Porto Velho

Por Sabrina Raphaela

Publicada em 04/03/2026 às 12h02

O Festival Estudantil Rondoniense de Artes (Fera) 2026 está com inscrições abertas de 2 de março a 30 de abril e mobiliza escolas da rede estadual de ensino em todo o estado. Realizado pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o festival consolida-se como uma das principais ações de incentivo à arte e à cultura no ambiente escolar. A edição de 2026 será composta por dois eixos que integram o mesmo festival: o Fera Segmentos e o Fera Bandas e Fanfarras.

O Fera Segmentos contempla múltiplas linguagens artísticas, incluindo teatro, dança, música, artes visuais, fotografia e audiovisual. A iniciativa é estruturada em quatro fases: escolar, municipal, super e estadual. As inscrições e a fase escolar ocorrem de 2 de março a 30 de abril. Nesta etapa, as unidades escolares realizam a seleção interna em cada segmento artístico, enquanto as inscrições são efetuadas por meio do site artecultura.seduc.ro.gov.br , onde o representante escolar, em conjunto com a respectiva Superintendência Regional de Educação, deve preencher o formulário disponibilizado.

A fase municipal está prevista para ocorrer de 11 a 30 de maio, reunindo escolas de cada jurisdição, quando são selecionados os estudantes destaque por segmento para avançarem à etapa seguinte. Já a fase super, realizada de forma virtual entre 15 e 29 de junho, contará com avaliação técnica, estética e pedagógica dos materiais classificados. O encerramento ocorre na etapa estadual, de 15 a 17 de setembro, em Porto Velho, com apresentações presenciais, oficinas, rodas de conversa e mostras culturais.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância do festival como política pública voltada à formação integral dos estudantes e ao fortalecimento da identidade cultural do estado. “O Fera é o investimento do governo do estado com uma educação que valoriza talentos e reconhece a arte como ferramenta de transformação social. A participação dos estudantes em diferentes linguagens artísticas fortalece a cultura rondoniense para uma formação de cidadãos mais críticos, criativos e preparados para o futuro”.

A titular da Seduc, Albaniza Oliveira ressaltou o impacto do festival na rotina das escolas e no desenvolvimento emocional dos estudantes. “O Fera também é um espaço de escuta, é um momento em que os estudantes se sentem vistos e encorajados a mostrar quem são por meio da arte. É uma oportunidade de descobrir talentos, desenvolver autoestima e, consequentemente, reforçar o sentimento de pertencimento à escola e à comunidade”.

A iniciativa contempla categorias, como banda musical, banda marcial, fanfarra simples e fanfarra rítmica/percussiva.

BANDAS E FANFARRAS

Paralelamente, o Fera Bandas e Fanfarras integra o segmento musical do festival e terá programação específica. Com a última edição realizada em 2023, a iniciativa contempla categorias, como: banda musical, banda marcial, fanfarra simples e fanfarra rítmica/percussiva.

Segundo a gerente de Arte e Cultura Escolar, Elis Viana que o Fera vai além das apresentações artísticas. “A arte tem um papel essencial na formação integral dos jovens, pois desenvolve sensibilidade, senso crítico, criatividade e pertencimento cultural”.

Sobre o segmento de Bandas e Fanfarras, a gestora ressalta ainda, que esses grupos representam importantes espaços de aprendizagem coletiva. Após a Fase Escolar, os grupos avançam diretamente para a Fase Super, não havendo realização da etapa municipal nesse segmento. O evento estadual está marcado para os dias 18 e 19 de