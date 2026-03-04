Governo de Rondônia garante espaço de acolhimento aos profissionais do sistema penitenciário com a entrega do Núcleo de Assistência

Por Beatriz Ribeiro

Publicada em 04/03/2026 às 11h54

O governo de Rondônia realiza, nesta quinta-feira (4), às 11h, a entrega do Núcleo de Assistência, Saúde e Qualidade de Vida do Servidor (NAS), na Central Integrada de Alternativas Penais (Ciap), localizada na Rua Paulo Leal, nº 332, Centro, em Porto Velho. A iniciativa foi estruturada para atender aos servidores das unidades prisionais e dos setores administrativos, por meio de serviços voltados à saúde física, mental, social e espiritual, fortalecendo a política de valorização profissional no sistema penitenciário estadual.

A ação integra as estratégias da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) para desenvolver medidas permanentes de saúde e segurança do trabalhador, assegurando atendimento humanizado e alinhado aos preceitos éticos, bioéticos e deontológicos de cada categoria profissional que compõe o Núcleo. O objetivo é reduzir o adoecimento, melhorar a qualidade de vida e contribuir para a otimização do desempenho funcional, considerando os desafios próprios do ambiente prisional.

ATENDIMENTO HUMANIZADO E CUIDADO INTEGRAL

O Núcleo terá como missão garantir cuidado contínuo aos servidores da Sejus, promovendo ações que fortaleçam a saúde ocupacional e a segurança no ambiente de trabalho. A estrutura foi organizada para funcionar como referência interna de apoio, integrando diferentes áreas de atendimento.

Segundo o secretário da Sejus, Marcus Rito a entrega do NAS representa um marco institucional. “Estamos estruturando uma rede de cuidados permanentes, onde o servidor valorizado trabalha com mais segurança, mais equilíbrio e mais qualidade”.