Força tática prende mulher por tráfico de drogas em Ariquemes

Por PM/RO

Publicada em 04/03/2026 às 12h05

No dia 04 de março de 2026, a equipe da Força Tática do 7º BPM, foi acionada pela Central de Operações para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas na área central da cidade de Ariquemes. Segundo informações anônimas, uma mulher estaria comercializando entorpecentes no local já conhecido pela grande concentração de usuários.

A equipe policial rapidamente conseguiu identificar a mulher que portava dinheiro, porções de substância entorpecente tipo crack e uma bicicleta elétrica que era usada para o transporte e a ocultação da droga. Informações colhidas no local com os próprios toxicômanos apontam que a conduzida desenvolvia a atividade criminosa com habitualidade naquele endereço.

Todo material fora aprendido (dinheiro, substância entorpecente e o veículo) e encaminhado a UNIPS e a mulher já se encontra a disposição da justiça.