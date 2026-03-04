PF, PM e PRF apreendem 390 quilos de drogas com casal na zona rural

Por rondoniaovivo.com

Publicada em 04/03/2026 às 09h15

Um homem de 48 e uma mulher de 41 anos foram presos com 390 quilos de drogas, entre cocaína e maconha na noite de terça-feira (03) na região do rio Abunã, zona rural de Porto Velho (RO). A dupla também portava uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38.

A grande apreensão aconteceu após um trabalho conjunto da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar.

Foram apreendidos 259 quilos de pasta base de cocaína, 21 de maconha e 110 de cocaína.

Os dois presos com todo o entorpecente e a arma de fogo foram levados ao Departamento de Polícia Federal na capital.

Ambos os acusados são moradores do distrito de Jaci-Paraná, em Porto Velho.

Confira a nota

Uma ação integrada das forças de segurança pública resultou na apreensão de grande quantidade de drogas, arma de fogo e diversos materiais utilizados por criminosos durante a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, realizada na noite de terça-feira (3), na região da BR-364 e proximidades do Rio Abunã, em área de faixa de fronteira no município de Porto Velho (RO).

Durante as ações de patrulhamento ostensivo e preventivo voltadas ao combate aos crimes transfronteiriços, equipes das Forças de Segurança Pública identificaram uma embarcação de pequeno porte navegando pelo Rio Abunã transportando sacos e galões plásticos. A forma de acondicionamento da carga e o comportamento dos ocupantes levantaram suspeitas das equipes policiais, que realizaram aproximação tática e procederam à abordagem da embarcação.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que alguns galões apresentavam sinais de adulteração estrutural, indicando a existência de compartimentos ocultos. Após inspeção detalhada da carga, foram localizados aproximadamente 113,350 kg de substância análoga ao cloridrato de cocaína, 260,800 kg de pasta base de cocaína e 21,600 kg de maconha do tipo skunk, totalizando grande volume de entorpecentes transportados de forma clandestina.

Além das drogas, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 da marca Taurus, acompanhado de 16 munições intactas, além de uma antena de comunicação via satélite do tipo Starlink, dinheiro em espécie, documentos e objetos pessoais dos envolvidos. Todo o material foi recolhido e preservado conforme os procedimentos de cadeia de custódia previstos na legislação penal.

Diante do flagrante, dois suspeitos foram presos e informados sobre seus direitos constitucionais. Em seguida, foram conduzidos juntamente com o material apreendido para a Polícia Federal, responsável pela investigação de crimes relacionados ao tráfico internacional e transfronteiriço de drogas.

A operação contou com a atuação integrada de diversas forças de segurança pública, incluindo BPFRON, GEFRON-MT, BPCHOQUE, 10º BPM, 4º BPM, 11º BPM, (SESDEC/G.E.I.), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência de Inteligência do CRP I e Exército Brasileiro, demonstrando alto nível de coordenação entre as instituições no enfrentamento ao crime organizado na faixa de fronteira.

A expressiva quantidade de entorpecentes apreendida evidencia indícios de atuação de organizações criminosas voltadas ao abastecimento do mercado ilícito de drogas. A intervenção rápida das forças de segurança impediu que o material chegasse aos centros urbanos, contribuindo para a redução da criminalidade e para a preservação da segurança pública nas regiões de fronteira.

A Operação Protetor das Divisas e Fronteiras é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Governo do Estado de Rondônia, e tem como objetivo intensificar o combate aos crimes transfronteiriços, especialmente o tráfico de drogas, fortalecendo a segurança pública nas regiões de fronteira.