Dupla é presa após acompanhamento tático por direção perigosa

De acordo com informações, durante patrulhamento do PTRAN nas proximidades da Escola Cândido Portinari, a guarnição avistou um motociclista empinando a moto em via pública, próximo à unidade escolar. O condutor estava acompanhado de um passageiro.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos empreenderam fuga, dando início a um acompanhamento tático por diversas ruas da cidade. Durante a perseguição, o motociclista trafegou em alta velocidade, avançou sinais de parada obrigatória e cruzou vias preferenciais, colocando em risco a própria vida e a de terceiros.

A fuga seguiu até a Rua Rondônia, onde os suspeitos passaram nas proximidades da Escola Maria Lira, em horário de grande fluxo de alunos, aumentando ainda mais o perigo da situação.

O acompanhamento foi encerrado quando o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu em um terreno baldio. Após a queda, os dois ainda tentaram fugir a pé, mas foram rapidamente interceptados pelos policiais.

Identificados pelas iniciais R.T.S.A. e K.W.B.S., ambos receberam voz de prisão. A ocorrência contou com apoio da equipe do PATAMO.

Diante dos fatos, os dois foram conduzidos à UNISP para as providências cabíveis. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran).