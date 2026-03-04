Março Lilás orienta sobre prevenção ao câncer do colo do útero; Porto Velho amplia imunização até 19 anos

Por Taiana Mendonça

Publicada em 04/03/2026 às 09h21

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), intensifica ao longo do mês de março as ações de prevenção ao câncer do colo do útero, na campanha Março Lilás. A mobilização reúne estratégias como a ampliação temporária da vacinação contra o HPV até 19 anos e o fortalecimento do rastreamento da doença com a implantação do exame DNA-HPV, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Março também marca duas datas importantes voltadas à conscientização: o Dia Internacional de Conscientização sobre o HPV e o 26 de março, Dia Mundial de Prevenção do Câncer do Colo do Útero.

NOVO MODELO DE RASTREAMENTO

Além da oferta do exame preventivo tradicional (Papanicolau), realizado em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o município passou a contar com o exame DNA-HPV, tecnologia mais sensível para detectar a presença do vírus e identificar precocemente mulheres com maior risco de desenvolver a doença.

Março Lilás reforça a prevenção ao câncer do colo do útero com ampliação da vacina contra o HPV até 19 anos e implantação do exame DNA-HPV em Porto Velho

O exame preventivo é indicado para mulheres de 25 a 64 anos, que já tiveram vida sexual ativa. Após dois exames anuais consecutivos com resultado normal, a recomendação é que o rastreamento seja feito a cada três anos.

A ampliação do acesso ao diagnóstico precoce fortalece a política municipal de prevenção e aumenta as chances de tratamento oportuno.

VACINAR É PREVENIR

A vacina contra o HPV é considerada a forma mais eficaz de prevenir os tipos do vírus associados ao desenvolvimento do câncer do colo do útero, além de câncer de ânus, pênis, garganta (orofaringe), vulva e vagina.

No calendário de rotina, a imunização é destinada a meninas e meninos de 9 a 14 anos, em dose única. Como estratégia de resgate vacinal, o município ampliou temporariamente a faixa etária até dezembro, permitindo que adolescentes e jovens de até 19 anos que ainda não receberam a dose possam se vacinar gratuitamente.

O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, destacou a importância da mobilização. “Estamos fortalecendo tanto a vacinação quanto o diagnóstico precoce. A prevenção é o caminho mais seguro para reduzir casos e evitar mortes, e nossas equipes estão preparadas para atender e orientar a população”.

O prefeito Léo Moraes ressaltou o compromisso da gestão com a saúde da mulher. “Estamos investindo em prevenção, tecnologia e ampliação do acesso aos serviços. Cuidar da saúde das mulheres é prioridade e significa salvar vidas por meio da informação e do atendimento adequado”.

LOCAIS PARA VACINAR

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): das 8h às 18h

Ponto de vacinação no Porto Velho Shopping: das 10h às 21h

Para receber a dose, é necessário apresentar documento oficial com foto, Cartão do SUS e caderneta de vacinação (se houver).

O câncer do colo do útero é uma doença que pode ser evitada por meio da vacinação e do diagnóstico precoce. A Semusa reforça que a prevenção é a forma mais eficaz de reduzir casos e salvar vidas, e orienta a população a procurar a unidade de saúde mais próxima para atualizar a vacinação e realizar o exame preventivo.