Irma Fogaça reforça o PL e Marcos Rogério na Capital; o possível acordo entre Rocha e o vice; e a debandada no MDB

Por Herbert Lins

Publicada em 04/03/2026 às 10h14

Janela partidária aberta para mandatários que desejam trocar de partido

CARO LEITOR, a janela partidária entre 5 de março e 3 de abril permite aos deputados federais, estaduais e distritais eleitos em 2022, mudar de partido sem perder o mandato, conforme a legislação eleitoral em vigor no país. A janela partidária é aberta seis meses antes da votação em qualquer ano eleitoral para que os mandatários de cargos proporcionais possam trocar de partido sem perder o mandato. Fora do período da janela partidária, existem situações que permitem a mudança de partido com justa causa, a exemplo do desvio do programa partidário, grave discriminação a pessoa ou desejo de concorrer a outros cargos eletivos. Mudanças de legenda que não se enquadrem nesses motivos podem levar à perda do mandato. Mais do que um prazo formal, este é um período de diálogo, reflexão, articulação e construção de alianças. Assim, os dirigentes partidários recorrem à matemática do poder no intuito de definir o tamanho da representação política do partido nos espaços de poder e de tomada de decisões a partir dos resultados eleitorais.

Articulação

O período final para filiações partidárias e fechamento das nominatas de cargos proporcionais ocorre até 03 de abril, portanto, o controle da articulação política é peça-chave para a costura de alianças, composição de chapas majoritárias e nominatas de deputado federal e estadual. No jogo do poder, quem controla a articulação, controla o ritmo do poder.

Matemática

A matemática do poder envolve a construção da nominata de candidatos proporcionais e os cálculos matemáticos do potencial dos votos que cada um deles pode alcançar, com a soma desses votos, calcular a soma de quantas cadeiras o partido deverá conquistar nos espaços de poder legislativo.

Atento

O pré-candidato a cargo eletivo proporcional precisa ficar atento aos nomes presentes na nominata para identificar o potencial de voto de cada um deles, no intuito de identificar quais os adversários têm mais chances de vitória na corrida eleitoral.

Expressão

Na disputa eleitoral, existem os candidatos que entram na disputa para completar a nominata de candidatos proporcionais do partido para atingir o quociente eleitoral. Neste caso, ele precisa fazer bonito na urna, ou seja, demonstrar expressão de votos.

Convites

A demonstração de votos dos candidatos que completa a nominata possibilita, ao término das eleições, ficar como suplente, por sua vez, receber indicação partidária ou convites para ocupar cargos em gabinetes parlamentares e, possivelmente, nos espaços de poder de decisões.

Confirmou

O deputado federal Fernando Máximo, atualmente filiado ao partido União Brasil, confirmou ao jornalista Juan Pantoja do jornal eletrônico Eu Ideal que na janela partidária assinará ficha de filiação ao PL do senador Marcos Rogério e será candidato ao Senado.

Voltará

Falando em PL, Irma Fogaça voltará às urnas nas eleições de outubro próximo. Carismática e atendendo a um apelo da mulherada do PL da capital, Irma disputará um mandato eletivo de deputada federal e o seu principal reduto eleitoral é Porto Velho.

Fortalecer

O pré-candidato a governador, senador Marcos Rogério (PL), por ser do interior, está buscando fortalecer o PL na capital, buscando nomes com densidade eleitoral no maior colégio eleitoral do estado, a exemplo do deputado federal Fernando Máximo e Irma Fogaça.

Bolívia I

Apareceram nuvens brancas no teto do Palácio Rio Madeira com a publicação do Ofício nº 2215/2026/GOV-RED, comunicando a ausência do governador Coronel Marcos Rocha (PSD) do país entre os dias 3 e 7 de março de 2026, em razão de agenda oficial na Bolívia. Rocha abriu para o vice-governador Sérgio Gonçalves (União) assumir a titularidade do cargo, conforme prevê a Constituição estadual.

Bolívia II

A comunicação oficial em relação à viagem do governador Coronel Marcos Rocha (União) à Bolívia foi assinada pela secretária-executiva do Gabinete do Governador, Rute Carvalho. O ato reforça especulações em torno de um possível acordo entre Rocha e o vice-governador Sérgio Gonçalves (União).

Traidor

O vice-governador Sérgio Gonçalves (União) assume o comando do Poder Executivo estadual com a pecha de traidor colocada pelo próprio governador Coronel Marcos Rocha (PSD) e confirmada pela primeira-dama Luana Rocha. A pecha de traidor não abalou Sérgio e, esse tempo todo, ele demonstrou equilíbrio, educação e inteligência emocional.

Acordo

Caso o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) seja convocado por força divina para concorrer ao Senado ou a uma vaga na Câmara dos Deputados, um mal acordo com o vice-governador Sérgio Gonçalves (União) é melhor do que um desacordo nessa altura do campeonato.

Rifado

Circulou notícias nos bastidores do poder que o grupo político liderado pelo governador Coronel Marcos Rocha (PSD) vive um claro momento de rearranjo de forças e o secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, estaria sendo rifado gradualmente da coordenação política do grupo por Rocha. Ou seja, perdendo força política.

Ganhando

Segundo especulações, o procurador-geral do estado, Thiago Alencar, considerado o homem de absoluta confiança da primeira-dama, Luana Rocha, estaria ganhando protagonismo para assumir de vez a coordenação política do grupo político liderado pelo governador Coronel Marcos Rocha (PSD).

Confiança

Em conversa com a coluna, o procurador-geral do estado, Thiago Alencar, negou que esteja assumindo a articulação do grupo político liderado pelo governador Coronel Marcos Rocha (PSD). Alencar disse que Elias Rezende é de inteira confiança do governador e esse tipo de “especulação só visa causar instabilidade no governo, todos confiamos no Elias”.

Focado

O secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, disse à coluna que está focado na articulação política para montar as nominatas do PSD e da federação Renovação Solidária formada pelo PRD e Solidariedade. Para Elias, só estão tentando criar um ambiente desconfortável, o que não funciona, completou.

Janela I

A bancada de deputados estaduais do Podemos desaparecerá na Assembleia Legislativa de Rondônia. A deputada estadual Dra. Taissa Souza e os deputados estaduais Alan Queiroz e Luizinho Goebel trocam o Podemos pelo PL no período da janela partidária. Os três parlamentares não conseguiram se afinar com a cúpula partidária do Podemos.

Janela II

A janela partidária deixará o MDB sem deputado estadual na Assembleia Legislativa de Rondônia e na Câmara dos Deputados. O deputado federal Lúcio Mosquini deixará o MDB e deverá se filiar ao PL. O deputado estadual Jean de Oliveira troca o MDB pelo PRD e o deputado estadual Luiz do Hospital deixa o MDB e vai disputar a reeleição no PSD.

Acordo

Ontem (03), tive a grata satisfação de almoçar no restaurante O Paroca e na companhia do secretário adjunto da Secretaria Geral de Governo (SGG) da Prefeitura de Porto Velho, Sérgio Paraguassu. Ele fez uma defesa contundente do prefeito Léo Moraes (Podemos) em relação aos acordos políticos firmados, afirmando que Léo sempre cumpriu com sua palavra.

Imbróglio

Sobre a chapa majoritária do Podemos, o secretário adjunto da Secretaria Geral de Governo (SGG) da Prefeitura de Porto Velho, Sérgio Paraguassu, disse que o prefeito Léo Moraes (Podemos) está conversando internamente no partido e vai se posicionar na hora certa em relação ao imbróglio da pré-candidatura a governo do delegado Flori e do delegado Camargo.

Desarmou

O pré-candidato a governador Samuel Costa (Rede), no programa Informa na Hora com Fábio Camilo, disparou críticas à gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos). Pelo visto, Samuel ainda não desarmou o palanque eleitoral.

Refém

Segundo Samuel Costa (Rede), o prefeito Léo Moraes (Podemos) não apresentou nenhuma ação firme na capital e vídeo de TikTok não melhora a vida das pessoas, ficando refém do seu narcisismo digital nas redes sociais.

Visita

Samuel Costa (Rede) disse que, até o final do ano, a gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos) receberá a visita da polícia e dos órgãos de fiscalização e controle. Segundo Samuel, “quem viver, verá. Depois vão me chamar de Mãe Diná”, finalizou.

Ajustar

Na gestão pública, nada é definitivo. Mas, por ora, o vento sopra a favor da gestão Léo Moraes (Podemos), principalmente pelas ações pontuais e demonstração de capacidade de entrega. Mas, para não receber visitas indesejadas, faz-se necessário ajustar a vela para não ficar à deriva.

Cacifado

O vereador de Porto Velho, Marcio Pacele, tem nome confirmado para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) pelo Republicanos. Pacele foi o campeão de votos na capital no último pleito eleitoral e está cacifado para buscar um mandato de deputado estadual.

Sério

Falando sério, o sociólogo e Professor Doutor Dorosnil Alves Moreira da UNIR, explica no livro de sua autoria, O líder gestor, que a matemática do poder se desenvolve a partir dos modos políticos imbricados nos cenários, tendências, conjunturas, no indivíduo e na práxis cotidiana.