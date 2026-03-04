Ana Castela reclama de unfollows e manda recado direto: “Toma vergonha!”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/03/2026 às 11h44

A cantora Ana Castela comentou nas redes sociais uma situação que descobriu ao revisar sua lista de seguidores. O que começou como uma simples limpeza de contas inativas e perfis falsos acabou revelando algo que chamou sua atenção: várias pessoas que ela seguia deixaram de acompanhá-la, mas continuaram mantendo a artista entre seus próprios seguidores.

Segundo a sertaneja, a descoberta ocorreu quando ela decidiu conferir manualmente sua lista de perfis seguidos. Foi nesse momento que percebeu que alguns usuários, inclusive conhecidos, haviam deixado de segui-la sem removê-la da própria lista, prática comum nas redes sociais para manter números mais altos de seguidores.

Ao comentar o assunto, Ana demonstrou irritação com a atitude e fez críticas a quem adota esse comportamento. “Essas pessoas me seguiam, eu também seguia. Quando fui conferir, elas tinham parado de me seguir enquanto eu continuava lá”, explicou.

Em tom direto, a artista disse que prefere que quem decide dar unfollow também a retire da lista de seguidores. “Toma vergonha! Me tira também dos seguidores… Aí eu fico lá, uma abestalhada, seguindo a pessoa. Eu não sou sua fã para ficar te seguindo, tá?”, declarou.

A cantora também comparou a situação com o fato de não ser seguida por artistas internacionais. Para ela, não há problema quando não existe qualquer relação anterior entre as pessoas. “Eu consigo entender quando a Lady Gaga não me segue de volta. Eu consigo muito. Agora, uma pessoa que já me seguia, parar de me seguir e me deixar lá… Ah, toma vergonha”, concluiu.