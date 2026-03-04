Luiz Fernando Guimarães revisita mais de cinco décadas de carreira: “Não me arrependo de nada”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/03/2026 às 11h21

Aos 76 anos, o ator Luiz Fernando Guimarães afirma que não mudaria nenhuma decisão tomada ao longo da vida. Em entrevista ao projeto IstoÉ Gente como a Gente, ligado à revista IstoÉ Gente, o artista avaliou sua trajetória pessoal e profissional e afirmou que nunca se arrependeu das escolhas que fez — inclusive a de deixar uma carreira estável no setor bancário para investir no teatro.

Atualmente em cartaz com a peça “Baixa Sociedade”, que segue em temporada até 29 de março, o ator destacou que sempre encarou suas experiências com entusiasmo. “Eu fiz muita coisa, e todas bem-vindas”, disse. “Nenhuma, assim… Não tenho nada que me arrependa, absolutamente nada. Fiz todas com muita vontade, com muito brilho e com muito amor mesmo, gostando de fazer.”

O início da trajetória artística ocorreu em 1974, quando ele decidiu participar de um teste para integrar o grupo teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone. Na época, tinha 25 anos e trabalhava como bancário durante o dia, conciliando o emprego com os ensaios e apresentações à noite.

A rotina dupla durou até o momento em que o teatro passou a exigir mais dedicação. Segundo o ator, uma apresentação especial no Teatro Opinião, no Rio de Janeiro, acabou marcando o ponto de virada. A montagem de “O Inspetor Geral” recebeu grande repercussão e foi considerada um dos melhores espetáculos do ano, o que abriu novas oportunidades profissionais.

Com novos compromissos surgindo, Guimarães tentou negociar um afastamento temporário do banco para se dedicar ao teatro. “Eu falei para o gerente: ‘Olha, você vai ter que me dar aquela dispensada boa, de três meses’. Mas ele não quis me dar. Então eu peguei minha trouxa [e me demiti]”, contou, lembrando do episódio de forma bem-humorada.

Mesmo após tantos anos de carreira, o artista afirma que a escolha feita naquele momento foi natural. “Quando entrei no grupo, já me vi ali. Gostei do negócio. Pensei: ‘Aqui é o meu lugar’”, afirmou.

com informações do Isto é Gente