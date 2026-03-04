Ecobueiros passam por testes de resistência; Modelo comprovou eficiência mesmo sob grande volume de resíduos

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 04/03/2026 às 10h35

Aplicada com sucesso em grandes cidades brasileiras e agora presente em Porto Velho, a tecnologia dos ecobueiros representa uma versão aprimorada do sistema de drenagem urbana, criada para evitar o entupimento das galerias por lixo descartado irregularmente nas vias públicas.

Prático, econômico e eficiente, o sistema foi testado nesta última semana por uma equipe técnica da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), com o objetivo de comprovar sua resistência diante de grandes volumes de resíduos durante o período chuvoso na capital rondoniense.

Thiago Catenhede reforça que os testes comprovam a resistência do sistema e a redução de custos com manutenção

O teste foi realizado em um ecobueiro instalado na Avenida Jorge Teixeira. Para simular uma situação de tempestade com acúmulo intenso de lixo, uma grande quantidade de resíduos foi depositada diretamente na estrutura. Mesmo assim, o equipamento manteve o escoamento da água sem comprometer sua funcionalidade.

“O objetivo foi verificar se os ecobueiros suportam o volume de detritos e continuam permitindo o escoamento da água sem comprometer a estrutura. A instalação fortalece a drenagem urbana e reduz custos com manutenção corretiva”, destacou Thiago Catenhede.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a iniciativa integra o conjunto de ações voltadas à modernização da infraestrutura urbana do município. “Estamos investindo em tecnologia e planejamento para enfrentar um problema histórico da nossa cidade. Os ecobueiros representam mais eficiência na drenagem, prevenção de alagamentos e melhor aplicação dos recursos públicos”.

Prefeito destaca investimento em tecnologia para modernizar a drenagem e prevenir alagamentos

Outro avanço anunciado pela Prefeitura de Porto Velho é a implantação, nos próximos meses, de chips nos ecobueiros. A tecnologia permitirá monitorar o nível de resíduos acumulados e indicar o momento ideal para a limpeza preventiva, tornando o sistema ainda mais eficiente.

A expansão da instalação dos ecobueiros está prevista para as principais vias do perímetro urbano do município, reforçando a estratégia de modernização da drenagem e prevenção de alagamentos em Porto Velho.