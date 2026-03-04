Deputado Cássio Gois fortalece agricultura familiar e esporte com novos investimentos em Cacoal

Por Ana Hack

Publicada em 04/03/2026 às 10h42

O deputado estadual Cássio Gois segue investindo no desenvolvimento de Cacoal, com ações que fortalecem tanto a agricultura familiar quanto o esporte local. Já são mais de R$ 15 milhões destinados ao município, contemplando a entrega de máquinas, tratores, implementos agrícolas, recuperação de estradas e projetos voltados à abertura de tanques de irrigação, beneficiando diretamente os produtores rurais.

Em mais uma importante ação, o parlamentar realizou a entrega de um tratorito no valor de R$ 30 mil para a Associação Pioneira da Linha 06, localizada nas proximidades do campo dos Pavani. O equipamento irá atender as demandas da comunidade e contribuir com as atividades desenvolvidas na região.

Além de fortalecer a agricultura, o investimento também incentiva o esporte local. O tradicional Time Internacional, que há mais de 40 anos participa de competições e movimenta o futebol na comunidade, será um dos beneficiados com o novo implemento.

Compromisso com o esporte

Durante a agenda, o deputado também firmou mais um compromisso com os desportistas da comunidade: a destinação de 20 jogos de camisas para o time Futebol Internacional.

A iniciativa reforça o apoio ao esporte amador, promovendo a integração da comunidade e incentivando a prática esportiva, especialmente entre os jovens.

“Nosso mandato também tem esse olhar para o esporte, que é uma ferramenta importante de inclusão social, de saúde e de união das famílias. Além desse equipamento, assumimos o compromisso de entregar 20 jogos de camisas para o Futebol Internacional, fortalecendo ainda mais esse trabalho tão bonito que vocês desenvolvem aqui”, destacou o deputado Cássio Gois.

Compromisso com a comunidade

Durante a entrega, o deputado Cássio Gois destacou a importância de investir nas comunidades e agradeceu a presença das autoridades e moradores.



“É uma alegria muito grande estar aqui fazendo essa entrega que vai atender a comunidade e fortalecer tanto a agricultura quanto o esporte local. Nosso mandato tem esse compromisso de cuidar das pessoas, olhar para quem está no campo e também apoiar iniciativas que promovem o lazer e a união da comunidade. Quero agradecer a presença de todos, dos vereadores, do prefeito Adailton Fúria, do vice-prefeito Tony Pablo, da primeira-dama Joliane Fúria e de cada morador que esteve aqui prestigiando esse momento. Seguimos trabalhando por Cacoal e por toda Rondônia”, afirmou o parlamentar.

Cássio também reforçou que os recursos são fruto de parceria com o Governo de Rondônia.

“Esses investimentos são resultado de uma parceria com o Governo do Estado, por meio do governador coronel Marcos Rocha, que tem sido um grande parceiro dos municípios e da agricultura familiar”, completou.

Parceria que gera resultados

O prefeito Adailton Fúria destacou o trabalho que o deputado vem desenvolvendo no município e agradeceu pela parceria constante.



“O deputado Cássio Gois tem sido um grande parceiro de Cacoal. São muitos investimentos na agricultura familiar, com entrega de máquinas, tratores, implementos e projetos importantes. Ele tem um olhar sensível para o homem do campo e para as famílias que vivem da agricultura. Esse apoio faz toda a diferença e fortalece o desenvolvimento do nosso município”, ressaltou o prefeito.

Reconhecimento da comunidade

Sindiclei presidente da equipe Internacional que foi beneficiada também expressou sua gratidão pelo apoio recebido.

“Estamos muito felizes com a chegada desse recurso. Um dia encontrei com o Cássio e falei de longe: ‘me ajuda com um tratorito’. Na hora ele respondeu: ‘é do Internacional’. Então, para nós, é muita felicidade e gratidão. Esse é um reconhecimento importante e um apoio que fortalece a nossa comunidade. Só temos a agradecer ao deputado Cássio Gois por esse compromisso com a gente”, destacou.