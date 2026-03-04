Decisões no Paulistão e Libertadores; reviravolta no Flamengo; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 04/03/2026 às 09h30

Decisões no Paulistão e Libertadores, reviravolta no Flamengo. No Tabelinha: Rondônia brilhando no cenário nacional e regional.

Paulistão Casas Bahia: Verdão joga pelo favoritismo em Barueri, enquanto o Tigre aposta em ataque mortal. Crise interna e perda de títulos pesam; Leonardo Jardim é anunciado como novo comandante do Flamengo. Matheus Martins brilha no segundo tempo e Fogão traz o 1 a 1 contra o Barcelona-EQU.

Paulistão – Hoje (4), a partir das 19H, começa a final do Paulistão 2026! O Palmeiras recebe o Novorizontino na Crefisa Arena, em Barueri. O Alviverde busca seu 27º título em sua 7ª final seguida, mas o desafio é grande: o Tigre do Vale tem o melhor ataque e já goleou o Verdão nesta edição.

Com campanhas idênticas (7 vitórias), o equilíbrio promete marcar o duelo. Enquanto Abel Ferreira conta com a força da torcida, Enderson Moreira aposta no futebol objetivo do time do interior.

Carioca - Nem o 8 a 0 sobre o Madureira salvou Filipe Luís. Sob gritos de "time sem vergonha" vindos da arquibancada, o treinador foi demitido logo após a classificação para a final do Carioca. O estopim foi o início de temporada frustrante, com vices na Supercopa e Recopa, além de sete derrotas.

A diretoria agiu rápido: menos de 12 horas, após a saída de Filipe, o português Leonardo Jardim foi contratado. O novo técnico assume com a missão de reerguer o "Super Flamengo" para a final contra o Flu.

Libertadores - Missão cumprida em Guayaquil! O Botafogo segurou a pressão e buscou um empate fundamental por 1 a 1 contra o Barcelona-EQU no jogo de ida da Pré-Libertadores. Após sair atrás no placar, o Alvinegro igualou com gol do contestado Matheus Martins, que brilhou na etapa final.

Agora, a decisão será no Nilton Santos, na próxima terça-feira (10). O Fogão precisa de uma vitória simples para entrar na fase de grupos. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Tabelinha Rondoniense

Time rondoniense faz final histórica em Macapá e termina entre os melhores do país. Hugo Amaral domina a elite e veterano de 62 anos vira destaque na primeira etapa da LIMERO. Colégio Classe A e Escola Barão do Solimões garantem vaga no nacional Sub-18.

Futsal - O América de Vilhena colocou Rondônia no topo do futsal de base. Em uma final eletrizante no Amapá, a equipe garantiu o vice-campeonato do Brasileiro de Ligas Sub-14, após cair por 6 a 4 para um time de São Paulo. O jogo foi marcado por viradas e muita intensidade.

Sob o comando de Laion Santini, o América chegou à decisão, após despachar Brasília na semifinal. A campanha inédita consolida Vilhena como celeiro de talentos e marca um dos maiores feitos do esporte rondoniense em nível nacional.

Motocross - A temporada 2026 do Motocross começou com tudo em Guajará-Mirim. Sob sol forte e arquibancadas lotadas, a 1ª etapa do Regional Norte entregou disputas intensas em seis categorias. Hugo Amaral brilhou na Importada Força Livre, vencendo com facilidade.

Outro destaque foi o veterano Edson Dias (Kike), de 62 anos, que levantou a torcida com sua agressividade na pista. Na base, Erick Magalhães confirmou o favoritismo, enquanto Sayuri Muratta superou lesões para vencer no feminino.

Basquete - Rondônia já tem seus representantes no basquete para os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) 2026. O Colégio Classe A (masculino) e a Escola Barão do Solimões (feminino) carimbaram o passaporte para Brasília, após vencerem a seletiva da FEERO.

O Classe A brilhou na final ao vencer o Sapiens por 69 a 27. Agora, com apoio da CBDE, os atletas embarcam para a Capital Federal entre os dias 11 e 18 de abril, levando o talento rondoniense para o cenário nacional.