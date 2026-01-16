Deputado Coronel Chrisóstomo critica Moraes por enviar Bolsonaro à Papudinha, mas reconhece: “melhor por enquanto”

Publicada em 16/01/2026 às 10h53
Porto Velho (RO) - O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) publicou uma mensagem e gravou um vídeo em que reage à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para a chamada “Papudinha”, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Na manifestação, o parlamentar classifica a medida como “afrontosa” e direciona críticas ao ministro, mas, simultaneamente, reconhece que, “olhando para a saúde do presidente”, a mudança seria “melhor por enquanto” por envolver um espaço maior, com possibilidade de tomar sol e praticar exercícios.
Na postagem, Chrisóstomo afirma: “Afrontoso, Moraes determina que Bolsonaro vá cumprir pena na Papudinha”. Em seguida, acrescenta que Moraes “nega pedido de transferência para a residência” e “envia mesmo sabendo das condições de saúde do presidente Bolsonaro”. Apesar do tom crítico, a mensagem inclui uma avaliação favorável ao novo local: “Não era o que queríamos, mas para o outro lado, olhando para a saúde do presidente, será melhor POR ENQUANTO neste local que é maior, possibilita tomar sol e praticar exercício”.
O conteúdo escrito também projeta uma mudança futura, vinculada a pressão política e popular, ao declarar: “Será por questão de dias, porque a pressão vai dobrar tanto nossa, quanto a do povo e ele vai para a casa!”.
No vídeo divulgado pelo deputado, a linha é semelhante: ele inicia com “Olá, Rondônia” e “Olá, Brasil” e anuncia a transferência: “O presidente Bolsonaro acabou de ser transferido para uma prisão conhecida como Papudinha”. Ao mencionar o período anterior, afirma que Bolsonaro sai “da cela da Polícia Federal, algo onde o ministro Alexandre de Moraes o colocou, num lugar de 12 metros quadrados”, e cita incômodo com “barulho ensurdecedor”, descrevendo a situação como “algo inaceitável para um presidente Bolsonaro”.
Na sequência, o parlamentar reconhece que o novo ambiente “ameniza” e pode oferecer condições mais amplas: “Agora ele vai pra Papudinha, ameniza, vai ter sol, vai poder pegar sol, e a área é maior”. Mesmo com esse reconhecimento, reforça que a defesa do grupo seria outra: “Não é o que queremos. Queremos mesmo que ele vá pra casa, que ele vá descansar junto à família, que ele vá ser cuidado com a família e cumpra a pena em casa. É o que queremos e é o que o Brasil quer”.
A transferência citada por Chrisóstomo foi determinada por Alexandre de Moraes na quinta-feira, 15. O ministro ordenou a saída de Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para a Sala de Estado Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), instalada no Complexo da Papuda, em Brasília, local conhecido como “Papudinha”, onde o ex-presidente passaria a cumprir pena de 27 anos e três meses de prisão, após condenação relacionada a tentativa de golpe de Estado.
O ministro determinou a realização de uma junta médica oficial, formada por médicos da Polícia Federal, para avaliar o quadro clínico de Bolsonaro e eventuais necessidades durante o cumprimento da pena. O laudo deveria ser apresentado em até dez dias, com possibilidade de defesa e Procuradoria-Geral da República indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos em 24 horas.
A decisão autorizou medidas específicas ligadas à saúde e às condições de custódia, incluindo assistência médica integral 24 horas por dia, com profissionais do sistema penitenciário e médicos particulares previamente cadastrados, além de deslocamento imediato para hospitais em casos de urgência, com comunicação posterior ao STF em até 24 horas. Também foram mencionadas sessões de fisioterapia, entrega diária de alimentação especial por pessoa indicada pela defesa e possibilidade de instalação de equipamentos de fisioterapia, como esteira e bicicleta, além de adaptações internas como barras de apoio e grades de proteção, conforme recomendação médica.
Há também autorização de visitação semanal permanente de Michelle Bolsonaro e dos filhos Carlos, Flávio, Jair Renan e Laura, além da enteada Letícia Firmo da Silva, às quartas e quintas-feiras, em horários definidos. Outras visitas seguiriam regras do sistema penitenciário do DF e dependeriam de autorização do STF. Foi expedida, ainda, autorização excepcional, no dia da transferência, para visita de familiares diretos por três horas, a ser dividida entre os visitantes. O pedido de acesso a uma televisão do tipo Smart TV foi negado.
A transferência se associa a um pedido da defesa por “prisão domiciliar humanitária”. O despacho de Moraes menciona reclamações dos filhos de Bolsonaro sobre ausência de condições “mínimas de dignidade” na cela em que o ex-presidente estava custodiado na Polícia Federal. Na avaliação de Moraes, Bolsonaro estava em condições superiores às de outros presos condenados por participação na tentativa de golpe de 2023, e detalha características do espaço na PF — como cela individual de 12 m², banheiro privativo, água corrente aquecida, televisão a cores, ar-condicionado e outros itens e autorizações.
O novo espaço na Papuda tem área total superior, incluindo parte coberta e área externa, com ambientes como banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala e área externa, além de estrutura para preparo e armazenamento de alimentos, possibilidade de instalação de equipamentos de ginástica e local destinado a visitas, atendimentos de advogados e de médicos.
