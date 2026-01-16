TENTATIVA DE GOLPE

Deputado Coronel Chrisóstomo critica Moraes por enviar Bolsonaro à Papudinha, mas reconhece: “melhor por enquanto”

Deputado do PL de Rondônia critica a transferência determinada pelo STF, mas admite que o novo espaço “ameniza” e pode favorecer a saúde do ex-presidente enquanto a defesa tenta prisão domiciliar