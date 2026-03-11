Deputado Ezequiel Neiva reforça apoio ao desenvolvimento de Alto Alegre dos Parecis

Por Alexandre Almeida

Publicada em 11/03/2026 às 08h10

Vereador Joelson da Flor da Serra tem atuado em parceria com o deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Alexandre Almeida I Assessoria Parlamentar)

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) tem contribuído com ações voltadas ao desenvolvimento dos distritos de Flor da Serra e São Luiz, além do município de Alto Alegre dos Parecis. A confirmação foi feita pelo vereador Joelson da Flor da Serra (União Brasil), que destacou o grande volume de investimentos destinados para garantir benefícios à população.



Segundo o vereador Joelson Flor da Serra, o trabalho desenvolvido em parceria com o deputado tem gerado resultados concretos em diversas áreas. “O deputado estadual Ezequiel Neiva é muito importante para as ações em Alto Alegre dos Parecis. Ele tem nos ajudado em todos os setores, na educação, na agricultura, colocando tubos e manilhas, além de contribuir com a climatização da Escola Municipal Fernando Sabino”, frisou o vereador.



Joelson da Flor da Serra também ressaltou que os investimentos realizados pelo deputado têm sido constantes no município. “Ezequiel Neiva tem sido o deputado que mais tem investido em Alto Alegre dos Parecis por meio de recursos e emendas parlamentares. Quando fazemos uma abertura de crédito para o nosso município, praticamente todo mês estamos realizando uma com emenda do deputado Ezequiel Neiva, sendo inclusive elogiado por outros parlamentares do nosso município”, destacou.





Joelson da Flor da Serra reforçou o compromisso de Ezequiel Neiva com Alto Alegre dos Parecis (Foto: Alexandre Almeida I Assessoria Parlamentar)

Para o deputado estadual Ezequiel Neiva, os avanços são resultado da união entre os poderes e da abertura ao diálogo por parte da administração municipal, conduzida pelo prefeito Dena (União Brasil), além da parceria com o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha (PSD).



“Os resultados que estamos alcançando são fruto da união entre as lideranças políticas e da parceria entre o Governo do Estado, a Prefeitura e os vereadores. Quando trabalhamos juntos, conseguimos levar mais obras, investimentos e qualidade de vida para a população”, afirmou o deputado.



Ezequiel Neiva também destacou que os investimentos realizados têm contribuído para transformar a realidade do município. “Nosso compromisso é continuar garantindo recursos e investimentos que fortaleçam o desenvolvimento de Alto Alegre dos Parecis. Cada emenda e cada ação representam melhorias na educação, na infraestrutura e na produção rural, levando mais oportunidades e qualidade de vida para as famílias do município”, concluiu.