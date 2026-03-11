Clube das Acácias encerra programação do dia Internacional da Mulher com palestras e momentos de integração

Por GUAJARÁ NOTÍCIAS

Publicada em 11/03/2026 às 09h18

Em um ambiente marcado pela fraternidade, união e valorização da mulher, o Club das Acácias, entidade que congrega as esposas dos obreiros da Loja Maçônica Fé e Confiança, realizou na noite desta terça-feira, 10 de março de 2026, às 18h30, o encerramento da programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

O encontro reuniu Acacianas e convidadas especiais em uma programação cuidadosamente organizada pela diretoria do clube, sob a condução da presidente Ana Maria Cavalcante, fortalecendo os laços de amizade, solidariedade e companheirismo que tradicionalmente marcam as atividades do movimento acaciano.

Com o tema “Unindo Forças e Afetos”, a programação contou com momentos de aprendizado e reflexão por meio de palestras voltadas ao bem-estar físico e emocional da mulher. A primeira apresentação foi conduzida pela enfermeira Iolene Farel Corrêa, bacharel e licenciada em Enfermagem, especialista em Saúde Pública com ênfase em Estratégia Saúde da Família (PSF) e em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente. Durante sua explanação, a profissional abordou aspectos importantes relacionados à menopausa, trazendo informações técnicas e orientações voltadas à saúde feminina.

Na sequência, a psicóloga Ana Paula Lopes, especialista em Psicopatologia e Terapia Cognitivo-Comportamental, conduziu a palestra intitulada “Quando é você quem cuida, quem cuida de você”, promovendo uma reflexão sobre a importância do autocuidado, do equilíbrio emocional e da valorização da mulher em seus diversos papéis na sociedade.

Além do conteúdo informativo, a programação também contou com dinâmicas de integração, momentos de descontração, sorteio de brindes e distribuição de mimos preparados com carinho pela organização, proporcionando um ambiente acolhedor e de celebração entre as participantes. Um lanche especial, preparado para a ocasião, também marcou o encontro.

Ao final da programação, a presidente do Club das Acácias, cunhada Ana Maria Cavalcante, esposa do Venerável Mestre da Loja Maçônica Fé e Confiança, Fábio Robson Casara Cavalcante, agradeceu a presença das profissionais convidadas pelas relevantes contribuições e destacou a participação entusiasmada das Acacianas e convidadas.

Na oportunidade, a dirigente também reiterou as felicitações a todas as mulheres, ressaltando o papel fundamental que desempenham na família, na sociedade e nas ações fraternas desenvolvidas pelo Club das Acácias, encerrando a programação em um clima de alegria, união e reconhecimento à força feminina.