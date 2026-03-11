Rogério sai na frente, Hildon admite projeto e Flori pode ter sido apunhalado pelas costas

Por Herbert Lins

Publicada em 11/03/2026 às 10h18

TSE tenta disciplinar uso de inteligência artificial nas eleições de 2026

CARO LEITOR, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tentará disciplinar o uso de inteligência artificial na campanha eleitoral de 2026. Neste caso, o TSE iniciou a semana aprovando um pacote de 14 resoluções por unanimidade para a corrida eleitoral deste ano. Pela primeira vez, chatbots como ChatGPT, Gemini e Grok estão proibidos de recomendar candidatos. Mesmo que o eleitor peça e pareça inocente. O TSE, por meio dessas resoluções, tenta conter o abuso com a ferramenta tecnológica que mudou para sempre a produção de conteúdo para a internet. Difícil. Além disso, o TSE determina que todo material criado por meio de IA seja informado ao eleitor de modo claro. Faz sentido, mas também não sei o alcance de tal providência. Contudo, o enorme desafio será a fiscalização dessas regras em tempo hábil e num curto período de 45 dias da campanha eleitoral. Tudo é muito rápido, resumindo, é uma luta inglória.

Surpresas

Entre as resoluções aprovadas está a proibição de propaganda eleitoral criada por Inteligência Artificial (IA) até 72 horas antes da votação e nas 24 horas após cada turno. Segundo o relator, ministro Kássio Nunes Marques, a medida tem como objetivo “excluir surpresas indesejáveis”.

Vácuo

Esse vácuo de 72 horas deixado pelo TSE não garante respeito à norma. Pelo contrário, esse tempo é suficiente para uma campanha cometer potenciais delitos a partir da IA, a exemplo da fala do político negociando compra de votos, bem como o uso da sua imagem para transformá-lo em herói ou vilão por meio de deepfakes.

Influenciando

Dentre as resoluções aprovadas, uma chama atenção em relação aos novos tempos que impõe a convivência com a IA. Neste caso, o recurso da IA não pode dar a você sugestões de candidatos ao eleitor, ainda que você tenha feito a solicitação ao oráculo do Metaverso. A medida busca impedir que, numa ação em massa, o algoritmo acabe influenciando o voto do eleitor.

Lisura

O ser humano deu origem a tudo, inclusive à IA, portanto, nunca fomos pela neutralidade e a IA também não será. O recurso tecnológico é restringido para não ser transformado em cabo eleitoral, sabotador de campanhas ou conselheiro político do eleitor, daí surge o seguinte questionamento: como garantir a lisura plena no exercício do voto com a IA em 72 horas antes do pleito?

Inquilino

A corrida eleitoral para sentar na cadeira de governador no Palácio Rio Madeira conta com nove candidatos. Os competidores são: senador Marcos Rogério (PL); ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB); Sérgio Gonçalves (União Brasil); prefeito Adailton Fúria (PSD); advogado Samuel Costa (Rede); ex-deputado federal Expedito Netto (PT); empresário Rafael Claros (MDB); Delegado Rodrigo Camargo (Podemos); Delegado Flori (Podemos).

Lançamento

O senador Marcos Rogério (PL) larga na frente da corrida eleitoral com o lançamento de sua pré-campanha no próximo sábado (14) no Clube Vera Cruz, em Ji-Paraná, seu principal reduto eleitoral. Rogério contará com a presença do presidenciável Flávio Bolsonaro.

Admitiu

O ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB), em conversa com a coluna, admitiu que sua pré-candidatura ao governo segue firme. Contudo, avalia convites para deixar o PSDB e se filiar, possivelmente, no União Brasil ou Republicanos.

Futuro

O vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil) afirma que é pré-candidato a governador. No entanto, Sérgio segue entre a dúvida e a incerteza porque o seu futuro político está nas mãos do governador Coronel Marcos Rocha (PSD).

Prepara

O prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), pré-candidato a governador com o apoio do governador Coronel Marcos Rocha (PSD), se prepara para a descompatibilização do cargo no início de abril. Em seguida, lança sua pré-campanha com a presença de Gilberto Kassab.

Convite

O pré-candidato a governador Samuel Costa (Rede) está focado na construção de nominatas de deputados estaduais e federais. Por sua vez, ele avalia convites de outras legendas maiores de espectro ideológico de centro e centro-esquerda para disputar o Palácio Rio Madeira.

Confirmando

O ex-deputado federal Expedito Netto (PT) divulgou recentemente um vídeo nas redes sociais ao lado do presidente nacional do PT, Edinho Silva, confirmando a sua pré-candidatura ao governo de Rondônia pelo PT. Neto deverá gastar muita saliva com o eleitor rondoniense para justificar o preço dos pedágios cobrados na BR-364.

Luz

O nome do empresário Rafael Claros (MDB) como pré-candidato a governador pelo MDB surge como uma luz no fim do túnel para a legenda que se encontra em fase de mutação no âmbito estadual. Contudo, Claros não conseguiu ainda passar das paredes e da calçada da sede do partido em Porto Velho para se tornar mais conhecido entre os eleitores rondonienses.

Podemos I

O prefeito Léo Moraes, presidente estadual do Podemos, concedeu entrevistas numa sexta-feira (20/02) confirmando o nome do prefeito de Vilhena, delegado Flori, como candidato a governador da legenda e como seu companheiro de chapa majoritária na disputa ao Senado, o futuro filiado, deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Republicanos).

Podemos II

Curiosamente, passado o final de semana e a segunda-feira, na terça-feira (24/02), durante a abertura dos trabalhos legislativos da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Republicanos), mesmo não estando filiado ao Podemos, lança a sua pré-candidatura ao governo, fazendo frente à pré-candidatura a governo do filiado do Podemos, delegado Flori.

Podemos III

O deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Republicanos), quando lançou sua pré-candidatura ao governo pelo Podemos, disse da tribuna da ALERO que estava com o aval do prefeito Léo Moraes (Podemos), daí criou um clima desconfortável com a pré-candidatura ao governo do filiado histórico do Podemos, delegado Flori.

Apunhalado

O delegado de Polícia Federal, Flori, filiado ao Podemos desde que disputou o mandato de deputado federal nas eleições de 2022, em seguida de prefeito de Vilhena em 2022 na eleição suplementar e na eleição de 2024, se sentiu chifrado, traído e apunhalado pelas costas pela cúpula do Podemos.

Avalia

O prefeito de Vilhena, delegado Flori, atualmente filiado ao Podemos, avalia convites do União Brasil, PP e do Republicanos para trocar de partido e ser ungido como pré-candidato a governador. Flori avalia a possibilidade de ficar frente à prefeitura e concluir os R$ 156 milhões de obras em andamento que mudaram a cara de Vilhena ou disputar o governo por essa frente de partidos.

Espaço

Contudo, a coluna está aberta para manifestações do prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos), em relação à pré-candidatura ao governo do delegado Flori e do delegado Rodrigo Camargo, bem como à possível desfiliação de Flori da legenda. Léo não fez nenhuma declaração pública sobre o episódio até a presente data e o espaço da coluna segue aberto por ser democrático e plural.

Confirmou

O deputado estadual Delegado Lucas Torres confirmou à coluna que troca o PP pelo PL na janela partidária que se encontra aberta. Segundo Lucas, após fazer os cálculos, a escolha do PL deverá ser a mais acertada.

Optou

Por que o deputado estadual Delegado Lucas Torres optou por deixar o PP e buscar a reeleição pelo PL? Por que o PP está federado com o União Brasil, ou seja, ambos os partidos deram origem à federação partidária União Progressista (UP). Na federação estão pesos pesados em votos, ou seja, Ieda Chaves, Ismael Crispim e Cirone Deiró.

Rabeira

Nas contas do deputado estadual Delegado Lucas Torres, ficaria muito pesado enfrentar na federação União Progressista (UP), Ieda Chaves, Ismael Crispim e Cirone Deiró. Por sua vez, ele não acredita que a rabeira da nominata da UP entregue a quantidade de votos para o PP e União Brasil eleger três, quatro ou cinco parlamentares.

Avalia

O deputado Eyder Brasil aproveita a janela partidária para deixar o PL e avalia convites do Podemos e do PSD para buscar a reeleição. Eyder assumiu o mandato como primeiro suplente no meio do mandato de deputado estadual após a renúncia de Afonso Cândido para assumir o comando da prefeitura de Ji-Paraná.

Atrapalhar

A ex-prefeita Raissa Bento (MDB) e a ex-vice-prefeita Mary Granemann (Avante) de Guajará-Mirim, bem como o ex-candidato a prefeito de Nova Mamoré, Allen Goianinho (Avante), estão em pré-campanha para conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia. Neste caso, as três candidaturas podem atrapalhar a reeleição da deputada estadual Dra. Taissa Souza, ainda filiada no Podemos.

Sondou

O Diretório Estadual do partido Republicanos sondou o vereador Claudiomir Rodrigues de Nova Mamoré, filiado à legenda, para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia. Contudo, Claudiomir tem compromisso com a reeleição do deputado estadual Jean de Oliveira, atualmente filiado ao PRD.

Sério

Falando sério, além da possível interferência da Inteligência Artificial nas campanhas eleitorais, existe a possibilidade de o processo eleitoral se tornar alvo de interferências estrangeiras. Em ambos os casos, os danos são imprevisíveis nas campanhas eleitorais e podem influenciar nos resultados das urnas.