Novo líder supremo do Irã foi ferido na guerra, diz agência; Irã afirma que Mojtaba Khamenei está

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 11/03/2026 às 10h36

O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, ficou levemente ferido na guerra contra os Estados Unidos e Israel e essa seria a razão pela qual ele não foi visto em público até o momento, afirmou nesta quarta-feira (11) a agência de notícias Reuters.

Mojtaba Khamenei, 56 anos, teria sido ferido nas pernas em bombardeios conjuntos dos EUA e de Israel, disse à Reuters uma autoridade israelenses de alto escalão. Acredita-se que os ferimentos teriam ocorrido no ataque que matou seu pai e antecessor, o aiatolá Ali Khamenei, no primeiro dia de bombardeios dos EUA e de Israel, em 28 de fevereiro, que desencadeou o conflito. Ele era um dos alvos do ataque, porém conseguiu sobreviver.

O Irã afirmou também nesta quarta-feira que Mojtaba está "são e salvo". "Ouvi a notícia de que Mojtaba Khamenei foi ferido. Perguntei a amigos que têm contatos e me disseram que, graças a Deus, ele está são e salvo", disse Yusef Pezeshkian, conselheiro do regime e filho do presidente Masoud Pezeshkian.

Apesar das informações de inteligência obtidas pelos israelenses e o relato de Yousef Pezeshkian, ainda não se sabe ao certo a real situação de Mojtaba até a última atualização desta reportagem.

Autoridades iranianas ouvidas pelo jornal norte-americano "The New York Times" afirmam que Khamenei está está sendo mantido em um local de segurança máxima, mas com comunicação limitada para evitar que ele seja rastreado por EUA e Israel.

Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei e candidato a novo líder supremo do Irã. Foto de 2019. — Foto: AP Photo/Vahid Salemi/File

O ministro da Defesa de israelense, Israel Katz, disse na semana passada que qualquer líder nomeado pela atual liderança iraniana "será um alvo inequívoco para eliminação". O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que Mojtaba "não durará muito" sem a sua aprovação.

Mojtaba Khamenei foi eleito novo líder supremo do Irã no domingo (8), e ainda não apareceu em público nem em pronunciamentos na TV estatal iraniana até o momento. Leia mais sobre quem é ele.

Considerado linha-dura, a escolha de Mojtaba pelos aiatolás da Assembleia de Especialistas foi vista como um desafio a Trump, que queria influenciar na escolha do novo líder iraniano e alguém "que tratasse bem EUA e Israel". Seu mandato à frente do país pode resultar em uma postura mais agressiva no exterior e em uma repressão interna mais rígida, disseram autoridades iranianas de alto escalão à Reuters.

Outros indícios de que Khamenei foi ferido têm aparecido na mídia estatal iraniana nos últimos dias. Ele foi chamado pela TV estatal de "veterano de guerra ferido". Já Komiteh Emdad, uma poderosa instituição religiosa de caridade ligada ao governo, falou em “janbaz jang”, termo persa usado para um veterano ferido em guerra, ao parabenizá-lo pela eleição de líder supremo.