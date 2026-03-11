Apenado monitorado foragido é preso após bater na mulher na zona leste

O foragido Joab V. de O., 38, foi preso na noite desta terça-feira (10), acusado de agredir a esposa de 33, em uma residência no bairro Ronaldo Aragão, zona leste de Porto Velho.
Segundo apurado pela equipe do site, o suspeito chegou alterado na residência após ver uma bicicleta deixada pelo concunhado, acusando a esposa de estar tendo caso com ele.
Em seguida passou a ameaçar a companheira com uma pistola e agredir a mulher com tapas, socos e chutes, até ser contido pelo concunhado que entrou em luta corporal e imobilizou o suspeito com apoio da vítima, até a chegada da PM.
Com ele foi apreendido o simulacro usado nas ameaças e a tornozeleira eletrônica cortada pelo criminoso que também estava com mandado de prisão em aberto.
