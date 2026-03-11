Primeiro Empretec Rural de Rondônia capacita produtores e fortalece gestão no campo em Santa Luzia

Por sebrae

Produtores de Santa Luzia d’Oeste participam da estreia do Empretec Rural em Rondônia.

Seminário do Sebrae, realizado em parceria com a Prefeitura, reúne produtores selecionados por edital da Secretaria de Agricultura em cinco dias de imersão empreendedora voltada ao campo

Produtores rurais de Santa Luzia d’Oeste participam da 1ª edição do Empretec Rural realizada em Rondônia. O seminário intensivo, que começou nesta segunda-feira (9), reúne produtores do município em uma imersão de cinco dias consecutivos.

A iniciativa é promovida pelo Sebrae em Rondônia em parceria com a Prefeitura Municipal Santa Luzia d’Oeste e marca a chegada da metodologia voltada especificamente ao empreendedorismo no campo no estado.

A participação dos produtores foi viabilizada por meio de uma parceria institucional. A Prefeitura adquiriu as inscrições junto ao Sebrae para garantir que agricultores do município pudessem participar da capacitação sem custo direto. A seleção ocorreu por meio de edital de chamamento público organizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, que convidou 30 produtores rurais para integrar a turma.

Metodologia voltada ao empreendedorismo no campo

Desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicado no Brasil exclusivamente pelo Sebrae, o Empretec Rural é um seminário intensivo de 60 horas voltado para produtores rurais e empreendedores do agronegócio. A metodologia é baseada em atividades práticas e dinâmicas que permitem aos participantes identificar seu perfil empreendedor, aprimorar a capacidade de planejar, avaliar riscos e reconhecer oportunidades de negócio.

Durante a capacitação, os participantes desenvolvem as dez características do comportamento empreendedor aplicadas à gestão da propriedade rural. A proposta é incentivar que o produtor passe a enxergar sua atividade como um negócio estruturado, com planejamento, metas e visão de crescimento.

Voltado a produtores rurais, agricultores familiares e jovens que desejam fortalecer ou dar continuidade aos negócios da família no campo, o programa busca transformar a propriedade em um empreendimento mais organizado, competitivo e sustentável.

Parceria para fortalecer o setor produtivo

O prefeito de Santa Luzia d’Oeste, Jurandir de Oliveira, que já participou do Empretec em edições anteriores, ressaltou a importância da capacitação para o desenvolvimento do setor rural no município. “O Empretec traz uma visão diferente para o produtor. Quando a gente participa, passa a entender melhor como administrar, planejar e buscar oportunidades dentro da própria propriedade. Isso fortalece não só o produtor, mas toda a economia do município”, destacou.

A iniciativa também integra as ações do município voltadas ao fortalecimento do setor produtivo rural, ampliando o acesso dos agricultores a capacitações que contribuem para melhorar a gestão das propriedades e incentivar práticas mais inovadoras no campo.

Para o secretário municipal de Agricultura, Valdir Moreira, a realização da primeira edição do Empretec Rural em Rondônia representa um avanço para o setor produtivo local. “Nosso objetivo é oferecer oportunidades para que os produtores possam melhorar a gestão das suas propriedades e tornar o negócio rural cada vez mais competitivo. O Empretec Rural ajuda justamente nisso, ao estimular o empreendedorismo e a inovação no campo”, afirmou.

Resultados e oportunidades para os participantes

Entre os benefícios do Empretec Rural estão o fortalecimento da gestão da propriedade como uma empresa, a identificação de oportunidades de inovação no campo, o desenvolvimento de comportamentos empreendedores de alta performance e a melhoria da rentabilidade e da gestão de resultados.

Além disso, os participantes passam a integrar a rede de empretecos do Brasil, formada por pessoas que já participaram do seminário e compartilham experiências e oportunidades de negócios.

