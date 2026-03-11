Deputado Luizinho Goebel entrega ambulância para reforçar atendimento de saúde em Pimenteiras do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 11/03/2026 às 10h00

O município de Pimenteiras do Oeste, em Rondônia, recebeu uma nova ambulância destinada ao atendimento da rede municipal de saúde. O veículo foi entregue pelo deputado estadual Luizinho Goebel.

A ambulância passa a integrar a estrutura de atendimento do município e será utilizada no transporte de pacientes e no apoio a situações de urgência e emergência.

O novo veículo será utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde para auxiliar no deslocamento de pacientes que precisam de atendimento médico, incluindo transferências para hospitais em outros municípios da região.

A entrega tem como objetivo ampliar a capacidade de atendimento e oferecer melhores condições de transporte para pacientes do município.

Durante a entrega da ambulância, o deputado Luizinho Goebel destacou a importância do investimento na área da saúde e do reforço na estrutura de atendimento à população.

O veículo será utilizado tanto na sede do município quanto no atendimento de moradores da zona rural.

Com a chegada da nova ambulância, a frota da saúde municipal passa a contar com mais um veículo para atender demandas relacionadas ao transporte de pacientes.