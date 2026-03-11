Irã afirma ter lançado mísseis contra base militar dos EUA no Kuwait

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 11/03/2026 às 10h13

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta terça-feira que lançou mísseis contra uma base militar dos Estados Unidos no Kuwait. A informação foi divulgada pelas agências iranianas Mehr e Fars, embora o governo do Kuwait ainda não tenha confirmado oficialmente o ataque.

Segundo as agências, dois mísseis teriam atingido a base de Arifjan, uma importante instalação militar localizada ao sul da Cidade do Kuwait. O local abriga o quartel-general avançado da componente terrestre do Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos (Centcom), responsável pelas operações militares americanas no Oriente Médio.

Horas antes do suposto ataque, autoridades da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos e do próprio Kuwait haviam informado que detectaram mísseis lançados a partir do território iraniano. Alguns deles teriam como alvo bases militares dos EUA na região.

O Ministério da Defesa da Arábia Saudita informou que sete mísseis balísticos foram disparados pelo Irã. Seis deles tinham como alvo a Base Aérea Príncipe Sultan, que abriga tropas americanas perto da capital Riad.

De acordo com o governo saudita, todos os seis mísseis direcionados à base foram interceptados e destruídos pelas defesas do país. Um outro projétil, que seguia em direção ao leste do território saudita, também foi neutralizado.

A Guarda Revolucionária do Irã também anunciou novos ataques contra Israel e bases militares americanas no Iraque, além de operações contra forças navais dos Estados Unidos no Oriente Médio.

Em comunicado divulgado pela agência Fars, a força de elite iraniana afirmou que seus mísseis atingiram “o coração de Tel Aviv”, além de instalações consideradas inimigas em Erbil, principal cidade da região do Curdistão iraquiano, e alvos ligados à Quinta Frota da Marinha dos EUA, que atua no Golfo.

Segundo outra nota divulgada pela agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária, esta ofensiva teria sido “a mais intensa e devastadora” desde o início do conflito, com ataques realizados durante mais de três horas.

As forças armadas iranianas também afirmaram ter atingido um centro de comunicações israelense no sul de Tel Aviv, além de instalações militares em Jerusalém e Haifa. Até o momento, autoridades israelenses não confirmaram esses ataques.