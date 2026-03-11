Três navios são atacados no Estreito de Ormuz; Irã diz ter disparado um projétil

Por G1

Publicada em 11/03/2026 às 10h16

Pelo menos três navios foram atacados nesta quarta-feira (11) na área do Estreito de Ormuz, região que virou um desafio estratégico e um dos maiores pontos de tensão na guerra no Oriente Médio. O Irã reivindicou o ataque duas embarcações. Ao menos três tripulantes ficaram desaparecidos.

A agência de notícias francesa AFP afirmou que uma quarta embarcação também foi alvejada ao navegar na região, mas não havia detalhes sobre o navio até a última atualização desta reportagem.

O Estreito de Ormuz é uma das principais vias marítimas de passagem de navios transportando petróleo no mundo, e a crise gerou uma alta no preço da commodity, além de temores de escassez de combustíveis.