BPCHOQUE apreende 21 tabletes de skunk em operação contra o tráfico

Por Newsrondonia.com

Publicada em 11/03/2026 às 08h50

Equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE) prenderam dois homens na manhã desta terça-feira (10) durante patrulhamento na Linha 08 do Ribeirão, zona rural de Nova Mamoré. A ação, inserida no contexto da Operação Hiléia, resultou na apreensão de 21 tabletes de substância entorpecente aparentando ser maconha do tipo skunk, transportados em duas motocicletas.

A abordagem ocorreu por volta das 07h50, nas proximidades do Assentamento Tiago Campin dos Santos. De acordo com o registro policial, Janio M. e Marcelo S. tentaram fugir ao avistarem as guarnições, mas foram alcançados após acompanhamento tático. Com os suspeitos, foram localizados rádios comunicadores e aparelhos celulares.

Durante a inspeção nos veículos, os policiais encontraram sacos contendo os tabletes da droga 11 com Janio e 10 com Marcelo. Questionados, os detidos confessaram que o entorpecente saiu do Distrito de Araras e seria levado para Porto Velho, utilizando a rota do distrito de União Bandeirantes.

Janio relatou que receberia R$ 350,00 por cada quilo transportado, enquanto Marcelo afirmou ter sido convidado pelo primeiro para auxiliar na logística em troca de R$ 2.000,00. A região da abordagem é monitorada pelas forças de segurança devido ao histórico de atuação da organização LCP e registros frequentes de confrontos armados e homicídios.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia Regional de Guajará-Mirim para os procedimentos cabíveis. Além da droga, foram apreendidas as duas motocicletas Honda Titan, os rádios de comunicação e pertences pessoais. Marcelo informou às autoridades que faz uso de medicação controlada, material que também foi entregue à autoridade policial.

A operação reforça o policiamento ostensivo em áreas críticas de conflito agrário e rotas de tráfico no estado, visando a desarticulação de grupos criminosos e a preservação da ordem pública em Rondônia.