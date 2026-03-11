Policial penal morre após confronto com equipe do BPTAR em Machadinho

Por Machadinho News

Publicada em 11/03/2026 às 08h50

Machadinho d’Oeste (RO) registrou, na tarde desta terça-feira (10), uma ocorrência policial no centro da cidade que terminou com o desfecho fatal de um policial penal após confronto com uma equipe do Batalhão de Patrulhamento Tático de Ação e Reação (BPTAR).

Segundo informações preliminares, equipes do BPTAR seguiam para cumprir um mandado de prisão contra o policial penal, identificado inicialmente como Fabrício. No entanto, durante a tentativa de abordagem, ocorreu um confronto armado.

Durante a intervenção policial, o policial penal acabou atingido. Em seguida, equipes realizaram o socorro imediato e o encaminharam ao hospital do município. Porém, apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado na unidade de saúde.

Além disso, a ocorrência mobilizou diversas viaturas policiais e provocou grande movimentação na área central de Machadinho d’Oeste (RO). Por causa disso, moradores e comerciantes acompanharam a presença das equipes e a atuação das autoridades no local.

Logo após o confronto, os policiais isolaram a área para garantir segurança e permitir os procedimentos necessários. Ao mesmo tempo, a Perícia Técnica iniciou os levantamentos que devem auxiliar na reconstrução da dinâmica dos fatos.

As autoridades competentes ainda analisam as circunstâncias do confronto. Portanto, novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das investigações oficiais.