Após solicitação do deputado Pedro Fernandes e da comunidade, DER realiza manutenção na RO-101

Por Assessoria

Publicada em 11/03/2026 às 08h00

O Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) iniciou os trabalhos de manutenção na RO-101, em União Bandeirantes, distrito de Porto Velho, após solicitação apresentada pelo deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) em conjunto com moradores da região. A demanda foi levada ao órgão durante uma agenda em que o parlamentar esteve acompanhado de representantes da comunidade, ocasião em que foram apresentadas as dificuldades enfrentadas pelos moradores e produtores que utilizam a estrada diariamente.





A RO-101 é uma via importante para o deslocamento da população e para o escoamento da produção rural, conectando propriedades, comunidades e facilitando o acesso a serviços e ao comércio da região. Com a realização dos serviços de manutenção, a expectativa é melhorar as condições de trafegabilidade, garantindo mais segurança para motoristas, produtores rurais e estudantes que dependem da estrada no dia a dia.



Para o deputado Pedro Fernandes, a atuação conjunta com a comunidade é fundamental para levar as demandas aos órgãos responsáveis e buscar soluções. “Nosso trabalho é ouvir a população, levar as reivindicações e acompanhar para que as melhorias aconteçam. Essa manutenção é importante para garantir mais segurança e melhores condições de acesso para quem vive e trabalha em União Bandeirantes”, destacou.



O parlamentar reforçou que continuará acompanhando as ações do DER e atuando para garantir investimentos em infraestrutura viária que beneficiem as comunidades do interior e fortaleçam o desenvolvimento regional.