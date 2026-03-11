Avenidas Brasil e Marechal Rondon passam a ter novo fluxo a partir desta quinta-feira (12)

Por Assessoria

Publicada em 11/03/2026 às 08h45

A partir desta quinta-feira (12), o fluxo das avenidas Brasil e Marechal Rondon muda definitivamente para o sistema binário. A Prefeitura de Jaru sinalizou as duas avenidas para que a população se adapte ao novo fluxo.

Cada uma das vias terá apenas um sentido para a circulação de veículos: o trânsito da avenida Marechal Rondon seguirá em mão única da BR-364 até a avenida Padre Adolpho Rohl, e o fluxo da avenida Brasil será da avenida Dom Pedro, sentido Marechal Rondon. A mudança foi feita com o objetivo de deixar o trânsito na região mais organizado, fluído e seguro.

Durante os primeiros dias de novo fluxo, as equipes do Departamento Municipal de Trânsito (Demtran), Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Polícia Militar estarão nas duas avenidas executando ações educativas e orientando os condutores sobre a alteração nas ruas.