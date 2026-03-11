Semusa realiza consultas e atendimento para inserção do DIU em diversas UBS

Por Assessoria

Publicada em 11/03/2026 às 08h55

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), realizará consultas e atendimento para inserção do DIU em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O DIU é um método contraceptivo seguro, eficaz e gratuito disponível pelo SUS. Essa é mais uma ação para fortalecer o cuidado com a saúde da mulher no município.

Confira as datas e procure a UBS mais próxima nos dias informados para receber atendimento e orientações da equipe de saúde.

Cuidar da saúde da mulher é prioridade!