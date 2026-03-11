Prefeitura prorroga prazo do Programa de Pagamento Incentivado (PPI) até 26 de maio

Por Assessoria

Publicada em 11/03/2026 às 09h07

A Prefeitura de Pimenta Bueno prorrogou o prazo para adesão ao Programa de Pagamento Incentivado (PPI). Agora, os contribuintes têm até o dia 26 de maio de 2026 para aproveitar as condições especiais de regularização de débitos municipais.

O programa oferece descontos em multas e possibilidade de parcelamento, permitindo que cidadãos e empresas regularizem pendências tributárias de forma mais acessível.

A iniciativa tem como objetivo facilitar a negociação de débitos, promover a regularização fiscal dos contribuintes e fortalecer a arrecadação municipal, garantindo mais investimentos em serviços e melhorias para a população.

Os interessados podem procurar o setor de atendimento da Prefeitura para obter mais informações e realizar a negociação dentro do prazo estabelecido.

A Administração Municipal reforça a importância de aproveitar a oportunidade e regularizar a situação junto ao município até 26 de maio de 2026.