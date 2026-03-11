Mais de 100 profissionais aprovados em processo seletivo para diversas áreas assinam contrato e iniciam atendimento à população

Por Taiana Mendonça

Publicada em 11/03/2026 às 08h34

A Prefeitura de Porto Velho realiza nesta quarta-feira (11) a solenidade de assinatura dos contratos dos profissionais aprovados no Processo Seletivo Simplificado da saúde, regido pelo Edital nº 019/2025. A cerimônia acontece a partir das 8h30, no Teatro Banzeiros, reunindo autoridades municipais e os novos servidores convocados.

Durante o evento, os profissionais convocados formalizam o ingresso na rede municipal de saúde e passam a integrar as equipes que atuam no atendimento à população. Foram convocados 167 servidores, sendo que nesta etapa, mais de 100 iniciam suas atividades após a assinatura dos contratos, reforçando diferentes áreas da assistência em saúde no município.

Entre os profissionais convocados estão enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos, biomédicos, agentes de combate às endemias, fonoaudiólogos, auxiliares de laboratório e auxiliares em saúde bucal, entre outras categorias que compõem a estrutura da rede municipal de saúde

A solenidade contará com a presença do prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, do secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, e do secretário municipal de Administração, Antônio Figueiredo, além dos profissionais aprovados no processo seletivo.

A convocação integra o conjunto de ações da gestão municipal para fortalecer a rede de atendimento e ampliar a capacidade de resposta dos serviços de saúde. Somadas às convocações anteriores, o processo seletivo já contabiliza a chamada de quase 400 novos profissionais para atuar nas unidades da rede municipal.

Para o prefeito Léo Moraes, a chegada dos novos servidores representa um passo importante para ampliar o atendimento à população e fortalecer as equipes que atuam na linha de frente da saúde municipal. “Estamos reforçando a rede de saúde com profissionais que chegam para somar e contribuir diretamente com a melhoria do atendimento à população. Esse é um investimento na qualidade do serviço público e no cuidado com quem mais precisa”, destacou o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, ressalta que a convocação contribui para ampliar a capacidade de atendimento nas unidades da rede municipal. “Esses profissionais chegam para fortalecer nossas equipes e ampliar a assistência em diferentes áreas da saúde. Isso significa mais estrutura para os serviços e mais qualidade no atendimento prestado à população de Porto Velho”, afirmou.

Após a assinatura simbólica durante a cerimônia, os servidores serão chamados individualmente para formalizar seus contratos e, em seguida, receberão o direcionamento para as unidades onde irão atuar.