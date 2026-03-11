Borracheiro é morto com várias facadas em Alvorada do oeste

Por Rondonianews.com

Foi identificado como Everaldo Ferreira dos Santos, conhecido popularmente como “Véio”, o borracheiro que morreu após ser atingido por vários golpes de faca na noite desta terça-feira (10) no município de Alvorada d’Oeste.

Segundo as primeiras informações, Everaldo era bastante conhecido na região e teria se envolvido em uma discussão com um outro homem, ainda não identificado. Durante o desentendimento, ocorrido em plena via pública, o suspeito sacou uma faca e desferiu vários golpes contra a vítima.

Uma equipe médica foi acionada e chegou rapidamente ao local, chegando a tentar prestar socorro a Everaldo, porém, infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local.

A Polícia Militar de Rondônia foi acionada e compareceu à cena do crime, realizando o isolamento da área até a chegada da Polícia Científica de Rondônia, responsável pelos trabalhos periciais.

Após os procedimentos de praxe, o corpo deverá ser liberado para a funerária.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Rondônia, que buscará identificar e localizar o autor do crime. Mais informações poderão surgir a qualquer momento conforme o avanço das investigações