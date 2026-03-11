Coluna Simpi – Redução da jornada de trabalho acende debate e divide o País

Por ascom

Publicada em 11/03/2026 às 08h30

Redução da jornada de trabalho acende debate e divide o País

A discussão sobre a redução da jornada de trabalho voltou ao centro do debate público no Brasil. Propostas que sugerem diminuir o número de horas semanais trabalhadas têm sido apresentadas como uma tendência mundial e como um caminho para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. No entanto, especialistas e representantes do setor empresarial afirmam que essa interpretação não corresponde totalmente à realidade global. Embora alguns países tenham iniciado experiências com jornadas mais curtas, o modelo ainda está longe de ser uma prática universal. Nações com alta produtividade per capita, como Bélgica, Espanha, Islândia e Finlândia, vêm testando formatos mais flexíveis ou semanas de trabalho reduzidas. Por outro lado, economias consideradas concorrentes diretas do Brasil no cenário internacional, como Estados Unidos, China, Rússia, Japão e Coreia do Sul, mantêm há décadas jornadas tradicionais de trabalho. Diante desse cenário, surge uma questão central: reduzir a jornada de trabalho realmente melhora o equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Para parte do setor produtivo, a resposta não é tão simples. Segundo empresários, a adoção de jornadas menores pode trazer desafios importantes, principalmente no que diz respeito ao impacto econômico e à manutenção de empregos. Além disso, existem setores essenciais, como saúde e segurança pública, onde a redução da carga horária é mais complexa de ser implementada. Outro ponto destacado é a necessidade de adaptação tanto das empresas quanto dos trabalhadores a possíveis mudanças no modelo de trabalho. No Brasil, propostas que sugerem a redução da jornada para 40 ou até 36 horas semanais já aparecem em discussões políticas e legislativas. Para representantes do setor empresarial, porém, uma mudança dessa magnitude deveria ser amplamente debatida e decidida diretamente pelos principais interessados: empregadores e trabalhadores. Entre as alternativas levantadas está a possibilidade de discutir novos formatos de remuneração, como o pagamento por hora trabalhada, o que permitiria jornadas mais flexíveis. Atualmente, o debate apresenta posições distintas. Enquanto alguns defendem que a redução da jornada representa um avanço nos direitos trabalhistas e na qualidade de vida, outros alertam para possíveis impactos na competitividade das empresas e na economia. Apesar das divergências, há um ponto de consenso: as formas de trabalho estão passando por transformações significativas. E compreender os efeitos dessas mudanças, tanto para trabalhadores quanto para empresas, será essencial para o futuro das relações de trabalho no país.

Escala de trabalho 6x1 e 5x2: entenda a diferença

Muita gente tem perguntado sobre as escalas de trabalho 6x1 e 5x2, especialmente por causa das discussões recentes sobre jornada e qualidade de vida no trabalho. Por isso, vale a pena entender o que cada uma significa e como elas funcionam na prática. A escala 6x1 é a mais comum atualmente em diversos setores. Nesse modelo, o trabalhador exerce suas atividades durante seis dias na semana e tem um dia de folga. Na maioria das vezes, a jornada acontece de segunda a sábado, com descanso no domingo.

Já a escala 5x2 funciona de forma diferente. Nesse caso, o profissional trabalha cinco dias na semana, normalmente de segunda a sexta-feira, e tem dois dias consecutivos de descanso, geralmente sábado e domingo. Esse modelo é bastante adotado em empresas administrativas e em atividades de escritório. Na prática, a principal diferença está na quantidade de dias de descanso durante a semana. A escala 5x2 oferece mais tempo livre ao trabalhador, mantendo, em muitos casos, a mesma remuneração mensal. Se você ainda tem dúvidas sobre como essas escalas funcionam ou quer entender melhor como elas se aplicam ao seu trabalho ou à sua empresa, é possível buscar orientação junto ao SIMPI, que pode esclarecer detalhes e orientar trabalhadores e empresários sobre o tema.

IBGE e o PIB de 2025 com crescimento 2,3% e 12,7 Trilhões

O Produto Interno Bruto (PIB) é um indicador utilizado para medir o nível de atividade econômica de um país em determinado período. O dado reúne a produção de bens e serviços e permite observar o desempenho dos setores da economia, bem como o comportamento do consumo, do investimento e dos gastos do governo. Para analisar os números divulgados, o economista Otto Nogami comentou os resultados mais recentes apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o instituto, o PIB do Brasil registrou crescimento de 2,3% em 2025, alcançando o valor de 12,7 trilhões de reais. O resultado indica expansão da atividade econômica, porém abaixo das projeções do mercado. Ele destaca que, ao observar a variação do indicador nos períodos recentes, nota-se uma redução no ritmo de crescimento, o que aponta limites na estrutura econômica. Ao decompor o PIB pelo lado da oferta, o economista aponta que o setor agropecuário registrou crescimento de 11,7%, com destaque para a produção de soja e milho. O desempenho está relacionado ao resultado da safra agrícola de 2025. No setor industrial, o crescimento foi de 1,4%. Esse resultado foi influenciado principalmente pela indústria extrativa, ligada à produção de petróleo e minério de ferro, e não pela indústria voltada ao atendimento da demanda da sociedade. O setor de serviços registrou crescimento de 1,8%. Na análise do economista, ao considerar o comportamento do setor nos últimos anos, observa-se que após um período de expansão, os dados recentes indicam estabilidade. Pelo lado da demanda, o consumo das famílias apresentou crescimento de 1,3%. Os gastos do governo registraram aumento de 2,1%. Já os investimentos, medidos pela formação bruta de capital fixo, cresceram 2,9%. Nogami chama atenção para o crescimento das despesas do governo em um cenário de endividamento público. Segundo ele, a necessidade de financiamento da dívida pode gerar efeitos sobre o funcionamento da economia e sobre o setor privado. No conjunto da economia, a taxa de investimento em 2025 ficou em 16,8% do PIB. O economista observa que o nível considerado adequado para sustentar o crescimento econômico ao longo do tempo seria próximo de 20%. Outro indicador apresentado foi a taxa de poupança, que ficou em 14,4% do PIB. A diferença entre a taxa de investimento e a taxa de poupança foi de 2,4%, o que indica, a presença de recursos externos no financiamento da atividade econômica. O PIB per capita registrou crescimento de 1,9% em 2025. Ao comparar com o desempenho de outras economias, o economista cita o caso da Índia, que apresentou crescimento de 7,8% no mesmo período. Os dados revelam desafios para a condução da política econômica e para a definição de estratégias de crescimento no país.

Vamos falar sobre planejamento financeiro?

O planejamento financeiro é um instrumento utilizado pelas empresas para organizar receitas, despesas e necessidades de recursos ao longo do tempo. Entre os mecanismos utilizados nesse processo, o fluxo de caixa ocupa papel central, pois permite acompanhar as entradas e saídas de dinheiro e antecipar situações de falta de recursos. Para tratar do tema, o auditor e perito contador Vitor Stankevicius destaca a importância do controle do fluxo de caixa no cotidiano das empresas. Companhias de grande porte costumam utilizar sistemas de gestão empresarial que permitem acompanhar resultados, vendas, compras e outras informações em tempo real, o que facilita a análise financeira e a tomada de decisões. No caso das pequenas empresas, entretanto, essa estrutura nem sempre está disponível. Muitos pequenos negócios recorrem a planilhas eletrônicas para registrar e organizar dados financeiros. O uso de ferramentas como o Microsoft Excel pode cumprir essa função ao permitir o acompanhamento das movimentações de recursos da empresa. O auditor explica que o controle do fluxo de caixa deve registrar todas as entradas e saídas de recursos, permitindo ao empresário conhecer a situação financeira do negócio no momento atual e também projetar cenários futuros. Com base nessas projeções, é possível identificar antecipadamente períodos em que haverá déficit de caixa. Em uma situação hipotética, ao observar as movimentações previstas para uma data futura, o empresário pode perceber que as despesas superarão as receitas e que será necessário recompor o caixa. A partir dessa identificação, o gestor pode avaliar alternativas para enfrentar a situação. Entre as possibilidades estão a entrada de recursos pelos próprios sócios, a realização de empréstimos dos sócios para a empresa ou o aporte definitivo de capital no negócio. Outra alternativa mencionada por Stankevicius é a busca por crédito junto a instituições financeiras. Nesse caso, segundo ele, a empresa precisa considerar o custo dos juros praticados no mercado financeiro ao planejar a operação. O acompanhamento regular do fluxo de caixa permite antecipar dificuldades financeiras e ampliar a capacidade de planejamento.

