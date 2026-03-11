Por Lúcio Albuquerque

Publicada em 11/03/2026 às 08h20

NOSSA HISTÓRIA

Um giro dentre alguns fatos registrados pelo jornal “Alto Madeira” (AM), de 1918 a 1976, relativos ao dia 11 de março.

1918 – Dos 52 jovens sorteados para o serviço militar, a ser cumprido em Manaus, 16 compareceram ao embarque no navio “Teffé”.

1920 – A cheia do Rio Madeira e igarapés na região de Porto Velho está alagando a vila. A praça “Amazonas” – depois “Jonatas Pedrosa” – está alagada.

1922 – O prefeito Raimundo Oliveira nega que no mercado público vendem “carne verde” podre. O texto o cita “s. exm. revma. o sr. padre dr. Superintendente”.

1940 – O Ministério da Viação autorizou a construção de 18 casas para funcionários da ferrovia Madeira-Mamoré em Porto Velho.

1948 – A coluna “Joias da poesia regional”, publica poesia de Almino Afonso, natural de Huymaitá (AM), foi ministro do Trabalho e vice-governador de São Paulo.

1950 – “Marreteiros prejudicam beiradeiros”, denúncia de agricultores da zona ribeirinha contra preços pagos a eles nos portos dos sítios.

1953 – Artigo do superintendente-geral dos Diários Associados Assis Chateaubriand apela ao presidente Getúlio Vargas que direcione meios para o desenvolvimento do Norte/Nordeste.

Assis Chateaubriand superintendente dos Diários Associados, do qual o Alto Madeira fazia parte

1956 – Bastou uma rajada de metralhadora de um avião B-52 sobre a pista de pouso de Jacareacanga, para os rebeldes, oficiais da Força Aérea Brasileira (FAB), se rendessem.

Major Veloso, líder da revolta, na capa da revista Manchete

1976 – Toda 1ª página e interiores do “Alto Madeira” dão detalhes do assassinato do comerciante Raimundo Ripardo, na madrugada de 2ª feira de carnaval.