Servidora do TJRO Germana Gomes, participa do livro “Ruptura Feminina” e compartilha história de fé e superação

Por SINJUR

Publicada em 11/03/2026 às 08h21

A servidora do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), Germana Gomes, é uma das coautoras da obra “Ruptura Feminina”, livro lançado oficialmente no dia 20 de fevereiro de 2026, na Câmara Municipal de Porto Velho, reunindo relatos inspiradores de mulheres que transformaram desafios pessoais em histórias de superação e fortalecimento.

Com 15 anos de atuação no Poder Judiciário, Germana Gomes está atualmente lotada na 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Porto Velho, onde atua como assessora da magistrada, juíza Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro. Bacharel em Direito e pós-graduada pela Escola da Magistratura de Rondônia (Emeron), ela também desenvolve projetos voltados ao bem-estar, sendo consultora doTERRA e fundadora do projeto “Vida com Essência”, iniciativa que busca orientar pessoas a viverem com mais presença e leveza por meio de cuidados naturais.

Testemunho inspira capítulo da obra

Na coletânea, Germana Gomes contribui com o capítulo “Vivendo o impossível pela fé: da infertilidade à maternidade”, no qual compartilha um testemunho pessoal marcado por desafios e transformação interior.

Segundo a autora, a inspiração para escrever o capítulo surgiu do desejo de compartilhar sua experiência de vida e mostrar que momentos difíceis podem se tornar caminhos de fortalecimento.

“A infertilidade não toca apenas o corpo da mulher, ela atravessa a alma, confronta sonhos e muitas vezes tenta nos fazer acreditar que somos menos do que realmente somos”, relata Germana.

Ela explica que a experiência representou uma profunda ruptura interior, marcada pela superação do medo, da dor e das limitações impostas pelas circunstâncias.

“Antes de viver o impossível, muitas vezes precisamos romper com aquilo que nos aprisiona por dentro. Foi nesse processo que a fé começou a falar mais alto do que a impossibilidade”, destacou.

Coletânea reúne histórias de mulheres de Rondônia

O livro “Ruptura Feminina” é uma coletânea organizada por Patrícia Nogueira Pimenta e reúne relatos verídicos de mulheres de Rondônia, cujas histórias retratam jornadas de reconstrução, fé e fortalecimento pessoal.

Cada edição da obra reúne 15 autoras, cujas narrativas destacam coragem, resiliência e protagonismo feminino, contribuindo para valorizar a identidade regional e ampliar a representatividade da mulher na sociedade contemporânea.

O projeto é desenvolvido integralmente em Rondônia, envolvendo todas as etapas editoriais, desde a organização até a impressão, fortalecendo a produção cultural do estado.

Além da repercussão regional, “Ruptura Feminina” também integra um movimento literário com presença em 11 países, ampliando o impacto social das histórias compartilhadas pelas autoras.

Para Germana Gomes, participar da obra representa um marco pessoal e espiritual.

“Às vezes é justamente na ruptura que começa o capítulo mais extraordinário da nossa história. A fé tem o poder de transformar impossibilidades em testemunhos”, afirmou.

A participação na obra marca a primeira experiência de Germana Gomes como coautora em um projeto literário, levando ao público uma história de fé, superação e esperança que inspira outras mulheres a acreditarem em novos caminhos.

