Mulher é brutalmente agredida pelo ex-marido em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 11/03/2026 às 08h40

Uma mulher de 31 anos foi vítima de uma violenta agressão enquanto caminhava para uma farmácia para comprar medicamento para o filho, que estava doente. O caso gerou revolta entre moradores pela brutalidade do ataque.

Segundo informações apuradas, o relacionamento entre a vítima e o agressor durou cerca de cinco anos, mas havia terminado há aproximadamente um mês. Mesmo após a separação, o homem teria abordado a ex-companheira de forma agressiva durante o trajeto e iniciado uma sequência de agressões físicas.

Durante o ataque, a mulher foi encontrada com o rosto ensanguentado, além de ferimentos nos joelhos e na orelha esquerda. Em meio à violência, o agressor ainda teria feito ameaças de morte, aumentando o clima de tensão e medo no local.

Populares acionaram socorro e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou o atendimento inicial. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal, onde precisou receber sutura no rosto devido à gravidade dos ferimentos.

Após a agressão, o suspeito fugiu antes da chegada da Polícia Militar e não foi localizado nas buscas realizadas nas proximidades.

O caso foi registrado e deverá ser investigado para que as medidas cabíveis sejam tomadas. O fato aconteceu na noite desta terça-feira (10), na K-5 com T-20.