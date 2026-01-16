Flávio Bolsonaro “queima” Bruno Scheid na largada; 01 é amigo de Maurício e Mariana Carvalho; Netto e Samuel darão dor de cabeça a Fúria e Marcos Rogério

Publicada em 16/01/2026 às 09h49
Igrejas evangélicas neopentecostais envolvidas no escândalo do INSS se revelam como um corpo em putrefação
CARO LEITOR, a coluna de ontem (15) viralizou quando abordamos o risco das igrejas trocarem Jesus Cristo e o Evangelho pela idolatria ao poder político. O mundo evangélico neopentecostal e a sociedade brasileira assistem a um show de horrores após o pastor Silas Malafaia divulgar um vídeo, no qual ele exige que a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) apresente provas ou esclareça a quem se referia ao dizer que a CPMI do INSS identificou “grandes igrejas” e “grandes pastores” envolvidos no escândalo do INSS. Para o líder religioso, sem a divulgação dos nomes envolvidos, ela não passa de uma “leviana linguaruda”. Não deu outra, Damares divulgou ontem (15) a lista com os nomes das igrejas e dos pastores investigados na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A lista de igrejas e pastores envolvidos no escândalo do INSS é como um corpo em putrefação.
Igrejas
Segundo a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), as igrejas envolvidas no escândalo no INSS são as seguintes: Adoração Church — alvo de pedido de quebra de sigilo; Igreja Assembleia de Deus Ministério do Renovo — alvo de pedido de quebra de sigilo; Ministério Deus é Fiel Church — alvo de pedido de quebra de sigilo; Igreja Evangélica Campo de Anatote — alvo de pedido de quebra de sigilo.
Pastores
Os pastores envolvidos no escândalo do INSS, segundo a pastora Damares Alves (Republicanos-SP), são os seguintes: Cesar Belucci — convidado a comparecer à CPMI; André Machado Valadão — convidado a comparecer à CPMI e alvo de pedido de quebra de sigilo; Péricles Albino Gonçalves — convidado a comparecer à CPMI; Fabiano Campos Zettel — convidado a comparecer à CPMI; André Fernandes — convidado a comparecer à CPMI.
Reduto
Os pastores André Machado Valadão e André Fernandes da Igreja Lagoinha foram citados em requerimento pedindo seu comparecimento à CPMI do INSS. Tal igreja é reduto de lideranças bolsonaristas no país. Neste caso, a revelação da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) caiu como uma bomba e pode abalar estruturas das igrejas evangélicas neopentecostais.
Investiga
A Polícia Federal investiga uma das maiores fraudes bancárias da história no Banco Master. Por último, prendeu o pastor Felipe Zettel da Igreja Lagoinha, liderada pelo pastor André Valadão, a mesma frequentada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).
Jesus
Curiosamente, a Igreja Lagoinha foi a igreja que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compareceu quando se lançou candidato à Presidência da República. Ele participou do culto, aceitou Jesus e passou a frequentá-la. Flávio usa o nome de Deus e o Evangelho como estratégia eleitoral para conquistar o poder, assim como fez o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).
Master
Falando em frequentar, integrantes da cúpula do PL rondoniense pousavam de jatinho acompanhados de executivos do Banco Master, daí frequentavam prefeituras do interior no intento de convencer o prefeito a transferir o dinheiro da previdência municipal para os fundos de investimentos do Master.
Queimado
O vice-presidente estadual do PL e pré-candidato a senador Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná), afilhado político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), está sendo queimado na largada pelo zero um, ou seja, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
Deseja
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é amigo do deputado federal Maurício Carvalho e da ex-deputada federal Mariana Carvalho, ambos do União Brasil. Flávio, como candidato a presidente, deseja contar com Maurício e Mariana no seu palanque.
Brilhar
A entrada do ex-deputado federal Expedito Netto no PT e sua possível candidatura ao governo pela sigla petista fez o partido do presidente Lula (PT-SP) brilhar a semana inteira nas páginas dos principais jornais eletrônicos e perfis de análise política nas redes sociais.
Convencer
O ex-deputado federal Expedito Netto, agora no PT, nunca apanhou tanto nas redes sociais como apanhou durante a semana por conta da sua filiação ao partido do presidente Lula (PT-SP). O maior desafio de Netto é convencer o eleitor lulista a votar nele. Caso isso aconteça, Netto tem grandes chances de chegar ao segundo turno das eleições.
Confirmar
O MDB deverá confirmar nos próximos dias o nome do empresário do ramo de Educação, advogado Paulo Andrade, como pré-candidato a governador pela sigla emedebista. Dr. Paulo é um homem sério, com uma história de vida pessoal e profissional ilibada.
Perfil
Resta saber se o perfil de seriedade e fala mansa do empresário e advogado Paulo Andrade como candidato a governador do MDB despertará a curiosidade do eleitor pelo seu nome. Por sua vez, se o seu discurso empolgará a militância emedebista na capital e no interior para pedir votos para o homem de fala mansa.
Centro
A entrada do empresário e advogado Paulo Andrade como candidato a governador do MDB reposiciona a sigla de Ulysses Guimarães ao centro no jogo do poder político. Ou seja, afasta o MDB da esquerda e da extrema-esquerda, voltando a navegar politicamente em todos os campos ideológicos.
Poeira
O PT e o MDB deixaram o PDT do ex-senador Acir Gurgacz na poeira. O caminho que resta para Acir é se alinhar ao PT e afundar de vez politicamente ou engolir o ego, fazer trecho e construir uma nominata de deputado federal e se lançar na disputa por uma cadeira na Câmara de Deputados.
Debate
O pré-candidato a governador e prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD-Cacoal), e o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) que se cuidem para enfrentar o ex-deputado federal Expedito Netto (PT-Porto Velho) e o advogado Samuel Costa (Rede-Porto Velho) no debate. Netto sabe muita coisa de Fúria e Rogério, já Samuel não tem meias palavras.
Direita
Falando em palavras, o pré-candidato a governador e prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD-Cacoal), em recente podcast, afirmou ser de espectro ideológico de direita, mas recorre ao pragmatismo político para receber emendas parlamentares de políticos de direita e de esquerda. Agora, resta saber se Fúria, como gestor de direita, pauta a gestão com responsabilidade e equilíbrio fiscal.
Safra
Existe uma safra de novos prefeitos de direita e centro-direita pragmatistas, além do prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD-Cacoal), a exemplo do prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos-Porto Velho); prefeito de Vilhena, Delegado Flori (Podemos-Vilhena); prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio (União Brasil-Rolim de Moura) e o prefeito de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro (PL-Nova Mamoré).
Prepare
Falando em Cacoal, com a possibilidade de afastamento do prefeito Adailton Fúria (PSD-Cacoal) para disputar o governo, o vice-prefeito de Cacoal, Tony Pablo (PSD-Cacoal), que se prepare para arrumar recursos para bancar o custo de R$ 35 milhões por ano do novo hospital municipal de Cacoal. Difícil para quem não está pagando hora-extra em dia dos profissionais da saúde.
Hospitais
Cacoal conta com dois hospitais do estado, o Euro (urgência e emergência) e o Regional (retaguarda), sendo a segunda maior regional em atendimento de média e alta complexidade, por sua vez, atende 35 municípios. Daí o prefeito Adailton Fúria (PSD-Cacoal) resolve construir um hospital municipal, quando deveria construir uma UPA 24h para regular os pacientes.
Eleitoreiro
A construção do Hospital Municipal de Cacoal deixará os investimentos em saúde engessados por conta da necessidade do discurso eleitoreiro na disputa ao governo “que construiu um hospital”. Tal medida vai enterrar a prefeitura e o próximo gestor municipal.
ABS
A gestão em saúde do prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD-Cacoal), também peca na Atenção Básica em Saúde (ABS), porta de entrada do SUS. Cacoal continua no 31º lugar no Ranking Previ Brasil, que mede a ABS dos municípios brasileiros.
Próximo
A convite do prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho), o deputado estadual e pré-candidato a senador pelo Podemos, Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes), participou da solenidade de entrega dos 51 novos ônibus destinados ao transporte coletivo da capital. Camargo está cada vez mais próximo de Léo.
Operação
Em colunas pretéritas, a coluna alertava a necessidade de fiscalização e um acompanhamento rigoroso no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM. Na manhã de hoje (16), a Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO-II), deflagrou a Operação Sutura no âmbito do IPAM-Porto Velho.
Sutura
A Operação Sutura, no âmbito do IPAM-Porto Velho, cumpre medidas cautelares de busca e apreensão, afastamento de função pública, sequestro e indisponibilidade de bens, entre outras providências judiciais, no âmbito de investigações que apuram fraudes e superfaturamento de serviços, pagamentos irregulares e prejuízos aos cofres públicos.
Sério
Falando sério, o fundador do PDT, Leonel Brizola, disse: “Se os evangélicos entrarem na política, o Brasil irá para o fundo do poço, o país retrocederá vergonhosamente e matarão em nome de Deus”. A Bíblia ensina que o escândalo é grave, mas usar o nome de Deus para encobrir erros é ainda mais perigoso.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!