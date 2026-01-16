Publicada em 16/01/2026 às 11h01
Os slots mais populares do Onabet Casino entre os brasileiros
Entre todas as formas de entretenimento disponíveis no Onabet Casino para quem joga a partir do Brasil, os slots são o tipo de jogo que mais conquista a atenção dos apostadores. Eles reúnem temas variados, regras simples e recursos de bônus capazes de manter os giros interessantes por muito tempo. Dentro desse catálogo, alguns títulos aparecem com grande frequência nas telas, tanto de quem está começando quanto de quem já domina as roletas e cartas. Neste texto, serão apresentados os slots Onabet Casino que mais chamam a atenção na plataforma, com foco no tema, nas funções especiais, no RTP, na volatilidade e em outros detalhes técnicos.
Money Mouse™
Money Mouse™ é um vídeo slot da Pragmatic Play inspirado nas festividades do Ano Novo Lunar, com lanternas vermelhas, fogos de artifício e o simpático rato da fortuna no centro da ação. O jogo roda em uma grade de 5×3 com 25 linhas fixas, RTP em torno de 96,00% e volatilidade média, equilibrando pequenos pagamentos frequentes com prêmios maiores que aparecem de tempos em tempos.
O grande diferencial é o conjunto de dois bônus principais. Três scatters em forma de árvore de moedas ativam 5 giros grátis, nos quais os rolos 2, 3 e 4 se unem em um símbolo gigante 3×3, capaz de formar combinações extensas; essa rodada pode ser reativada com novos scatters. Já o recurso Money Respin entra em jogo quando 6 ou mais lanternas pousam na grade: elas ficam travadas, o jogador recebe respins com contador que volta para 3 sempre que uma nova lanterna aparece, e cada símbolo mostra um valor em dinheiro ou um dos jackpots fixos. Se todas as 15 posições forem preenchidas, o Grand Jackpot paga 1.000 vezes a aposta, o que dá ao slot um potencial respeitável para um jogo de volatilidade intermediária.
Mammoth Gold Megaways™
Mammoth Gold Megaways™ leva os rolos para uma paisagem glacial de Era do Gelo, com mamutes e outros animais pré-históricos em destaque. Desenvolvido pela Pragmatic Play, utiliza o sistema Megaways com até 117.649 maneiras de ganhar por giro, graças a rolos de altura variável e à mecânica de quedas em cascata. O RTP padrão é próximo de 96,03%, embora alguns operadores usem versões um pouco mais baixas, e a volatilidade é alta, voltada para quem aceita períodos de calmaria em troca de prêmios mais expressivos.
A dinâmica de bônus gira em torno de curingas multiplicadores e de um medidor que cresce durante os free spins. Wilds entram com multiplicadores individuais de 2x ou 3x, e cada cascata vencedora aumenta um multiplicador global que se aplica a todas as vitórias daquela rodada de giros grátis, sem ser reiniciado entre as quedas. Os giros são concedidos por uma roda de aposta acionada quando scatters suficientes aparecem. Essa combinação de muitas maneiras de ganhar, quedas consecutivas e multiplicadores progressivos faz do jogo uma boa opção para quem busca alto potencial em um único bônus estendido.
Big Bass Secrets of the Golden Lake
Big Bass Secrets of the Golden Lake, da Reel Kingdom em parceria com a Pragmatic Play, mistura o tema clássico de pesca com elementos de fantasia medieval inspirados nas lendas do Rei Arthur. A configuração é de 5×3 com 10 linhas fixas, símbolos que vão de varas e caixas de isca até peixes e escudos estilizados, RTP de referência em 96,07% e volatilidade alta, com potencial máximo em torno de 5.000 vezes a aposta.
O ponto central continua sendo a mecânica de dinheiro de peixe com coleta pelo pescador. Três, quatro ou cinco scatters concedem 10, 15 ou 20 giros grátis, e antes do início da rodada o jogador revela uma carta entre 12 disponíveis para descobrir se jogará a versão padrão ou o modo Golden Lake, uma variante mais agressiva em que apenas peixes com valores, pescadores e espaços vazios podem aparecer. Durante qualquer um dos modos, o pescador age como wild especial, coletando todos os valores mostrados pelos peixes na tela. A cada quatro pescadores coletados, a rodada é reativada com 10 novos giros e um multiplicador crescente, que pode chegar a 10x sobre os valores de dinheiro dos peixes, construindo um potencial consistente ao longo da sessão de bônus.
Big Bass Mission Fishin’
Big Bass Mission Fishin’ leva a série para um clima de espionagem subaquática, com o pescador vestido como agente secreto, lanchas furtivas e equipamentos cheios de gadgets. Produzido pela Reel Kingdom com distribuição da Pragmatic Play, o jogo usa grade 5×3 com 10 linhas fixas, RTP máximo em torno de 96,50% (podendo ser configurado em valores menores em alguns sites), volatilidade alta e ganho potencial de até 5.000 vezes a aposta.
Além da base com peixes que carregam valores em dinheiro para serem coletados nos giros grátis, o jogo oferece duas modalidades principais de bônus: free spins tradicionais e o recurso Stack the Cash, uma versão de respins com moedas de peixe travadas na grade. Ambas podem ser acessadas quando 3, 4 ou 5 scatters caem na tela, concedendo 10, 15 ou 20 giros. Recursos aleatórios como dinamite, ganchos e robo-caranguejos podem adicionar peixes extras, multiplicar valores ou mover moedas para posições mais vantajosas, reforçando o potencial do recurso. De forma resumida, os destaques são:
● Duas modalidades de bônus à escolha, com estilos distintos de variância.
● RTP competitivo na versão mais alta e max win de 5.000x.
● Temática noturna de missão secreta que renova o visual da série Big Bass.
Museum Mystery
Museum Mystery, da PG Soft, coloca a ação dentro de um museu cercado por vitrines, estátuas e obras de arte valiosas, em clima de assalto cinematográfico. A grade usa um layout incomum de 5 rolos com configuração 4-6-6-6-4, oferecendo entre 432 e até 3.456 maneiras de ganhar por giro, com símbolos que incluem cartas estilizadas e artefatos raros. O RTP padrão informado é de 96,71%, a volatilidade é alta e o ganho máximo teórico chega a 5.000 vezes a aposta.
A mecânica mais marcante é a dos símbolos de Mistério, que aparecem nos rolos centrais ocupando duas posições. Quando ativados, revelam um símbolo de pagamento aleatório acompanhado de multiplicador 2x e permanecem na grade durante as cascatas: sempre que uma combinação vencedora ocorre, os símbolos que pagaram são removidos e novos ícones caem, enquanto o símbolo de Mistério revela outro símbolo e mantém o multiplicador. Três ou mais scatters acionam 10 giros grátis em que pelo menos um símbolo de Mistério é garantido em cada giro, e os multiplicadores acumulados não são reiniciados até o fim da rodada de bônus.
Templar Tumble
Templar Tumble, da Relax Gaming, transporta os rolos para uma catedral de pedra associada à Ordem dos Templários, com escudos, elmos e símbolos ornamentais compondo o cenário. A grade 6×7 combina símbolos normais com blocos de pedra que atuam como bloqueadores, e em vez de linhas de pagamento tradicionais o jogo utiliza um sistema de até 117.649 maneiras de ganhar, em que símbolos iguais em rolos adjacentes formam vitórias. O RTP de referência fica por volta de 96,26%, e a volatilidade é elevada, voltada para quem busca sessões com poucos, mas fortes, momentos de pagamento.
Quando ocorre uma combinação vencedora, os símbolos envolvidos explodem e novos ícones caem para preencher os espaços, em uma mecânica de quedas em cascata. Os blocos de pedra podem se transformar em símbolos de Mistério ou em moedas quando um wild aparece na mesma coluna, revelando grupos de símbolos iguais ou prêmios instantâneos em dinheiro. Se todas as pedras forem destruídas durante uma sequência, 6 giros grátis são concedidos em uma grade totalmente aberta, sem bloqueadores.
The Grand Show
The Grand Show, da Push Gaming, aposta em um tema de circo clássico, com um grande picadeiro, cortinas coloridas e símbolos que vão de ingressos dourados a cartolas e animais de espetáculo. A estrutura base é de 5×4 com 20 linhas de pagamento, modelo de volatilidade média e RTP configurável que pode chegar a 96,28% na versão mais alta, enquanto o ganho máximo teórico é de 10.000 vezes a aposta graças a um sistema de jackpots fixos em cinco níveis.
Na etapa principal, símbolos de prêmio instantâneo podem ser coletados quando aparecem junto à cartola, gerando pequenas somas frequentes. O símbolo de ingresso dourado atua como scatter e ativa os giros grátis, nos quais a chance de ver prêmios instantâneos, jackpots e o próprio Bonus Feature é maior. Esse recurso de bônus é acionado quando cartolas surgem nos rolos 1 e 5 ao mesmo tempo, transferindo prêmios e jackpots visíveis para uma grade especial 5×8. Ali, símbolos de prêmio sobem degraus a cada queda e um rolo de multiplicadores à direita pode aumentar os valores ou conceder giros extras, enquanto a função Push Bet aumenta a chance de acionar esses modos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!