Motocicleta furtada em Rolim de Moura é recuperada em São Francisco

Publicada em 16/01/2026 às 09h15
Por volta das 23h desta quinta-feira (15), uma motocicleta furtada no município de Rolim de Moura foi recuperada nas proximidades do Auto Posto Patrão, às margens da BR-429, em São Francisco do Guaporé (RO).
De acordo com as informações apuradas, um homem conduzia uma Honda Bros 160 vermelha , quando foi abordado. Durante a verificação, foi constatado que o veículo estava sem a chave de ignição e possuía registro de roubo datado de 11 de janeiro de 2026, em Rolim de Moura.
O identificado como W B. S de 21 anos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia,
