Mulher é presa em flagrante após invadir carro e furtar objetos na região central

Por hora1rondonia.com

Publicada em 18/03/2026 às 08h50

Uma mulher em situação de rua foi presa em flagrante na noite desta terça-feira (17), após invadir e furtar objetos de um veículo estacionado na Avenida Alexandre Guimarães, entre as avenidas Rogério Weber e Presidente Dutra, no bairro Baixa da União, região central de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas no local pela equipe de jornalismo do portal Hora1Rondonia, a suspeita teria ido inicialmente até uma distribuidora localizada nas proximidades, onde pediu água ao proprietário do estabelecimento. Após ser atendida, ela deixou o local sem levantar suspeitas.

No entanto, pouco tempo depois, a mulher retornou à área e foi surpreendida já no interior de um veículo modelo Ford Ka, que estava estacionado na via pública. A ação criminosa foi percebida pelo irmão do dono da distribuidora, que estranhou a movimentação e decidiu verificar o que estava acontecendo.

Ao constatar o furto, o homem agiu rapidamente e conseguiu conter a suspeita com o apoio de populares que estavam nas imediações. A mulher foi impedida de fugir até a chegada da Polícia Militar.

Durante a ação, a suspeita teria invadido o automóvel e subtraído um aparelho de som automotivo, além de outros objetos pessoais que estavam no interior do veículo.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, realizou a prisão em flagrante da mulher. Ela foi conduzida ao Departamento de Flagrantes, onde foi apresentada à autoridade policial e permaneceu à disposição da Justiça.