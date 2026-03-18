Passageira de táxi é presa com 4kg de maconha na BR-364

Por Newsrondonia.com

Publicada em 18/03/2026 às 09h00

Uma jovem de aproximadamente 25 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta terça-feira (17), sob acusação de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu durante uma fiscalização de rotina na BR-364, em Porto Velho, no momento em que ela viajava como passageira de um táxi.

De acordo com informações da PRF, o veículo de aluguel havia saído do município de Guajará-Mirim com destino à capital rondoniense. A suspeita planejava seguir viagem em um ônibus interestadual, tendo como destino final a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso.

Ao realizarem a revista nas bagagens da passageira, os policiais localizaram aproximadamente 4kg de substância análoga à maconha. A droga estava acondicionada de forma a facilitar o transporte oculto entre os pertences pessoais da jovem durante o trajeto rodoviário.

Durante o interrogatório preliminar no local da abordagem, a suspeita confessou que estava realizando o transporte do entorpecente como “mula”. Ela informou aos patrulheiros que receberia a quantia de R$ 3.500 pelo serviço de entrega da carga em outro estado.