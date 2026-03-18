Idoso é espancado e esfaqueado no centro de Porto Velho

Por pvhnoticias.com

Publicada em 18/03/2026 às 09h00

Um idoso de aproximadamente 70 anos foi duramente agredido na manhã desta quarta-feira (18), na Rua Marechal Deodoro, bairro Olaria em Porto Velho.

Testemunhas contaram que viram o idoso caído na calçada, sangrando bastante na cabeça e pelas pernas.

A vítima contou que havia sido empurrada por um motociclista e com a queda sofreu as lesões, no entanto durante atendimento pelo Samu foi verificado que o idoso também foi atingido com um golpe de faca nas costas.