Dupla acusada de ataques incendiários são flagrados com coquetéis molotov

Publicada em 16/01/2026 às 08h50
Uma ação da guarnição do setor 11 do 5º Batalhão sob comando do sgt Roque, auxiliado pelo sgt Pimenta e cb André, fizeram a prisão de um jovem e apreensão de um adolescente.
Ambos suspeitos de participação em ataques incendiários a operadoras de internet em Porto Velho. O flagrante aconteceu na Rua Pirinópoles, bairro Jardim Santana.
Segundo a PM, os suspeitos estavam de moto quando se preparavam para atacar uma operadora de internet no bairro Tancredo Neves, mas foram interceptados, em seguida caíram do veículo durante perseguição.
Com eles foram apreendidas várias garrafas com líquido inflamável (coquetéis molotov), e isqueiro que seriam usados para incendiar o estabelecimento comercial.
Para a PM, os criminosos teriam confessado que receberam ordem da facção CV no residencial Orgulho do Madeira.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!