Prefeitura de Porto Velho atua no canal da Jorge Teixeira para evitar alagamentos no período chuvoso

Publicada em 16/01/2026 às 10h22
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está realizando uma ampla intervenção no canal que corta a Avenida Jorge Teixeira, uma das principais vias de acesso da capital. A ação tem como objetivo principal melhorar o escoamento das águas das chuvas, reduzir pontos críticos de alagamento e garantir mais segurança para motoristas, pedestres, comerciantes e moradores da região.
Os serviços executados no local vão além da limpeza, as equipes atuam na desobstrução completa do canal principal, retirando sedimentos acumulados ao longo do tempo, além do excesso de vegetação que compromete o fluxo natural da água. Também está sendo realizada a limpeza das bocas de lobo, com a utilização de hidrojato, equipamento que permite uma remoção mais eficiente de resíduos sólidos e lama.
De acordo com a Seinfra, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o final desta semana, respeitando o cronograma estabelecido pela secretaria. A intervenção foi planejada para ocorrer de forma rápida e eficaz, reduzindo impactos no tráfego da Jorge Teixeira e garantindo resultados imediatos para a drenagem da área.
Durante as vistorias realizadas antes do início da obra, foram identificados problemas significativos que exigiam atenção urgente. O canal apresentava assoreamento de até 80 centímetros, situação que reduzia drasticamente sua capacidade de vazão. Além disso, a grande quantidade de vegetação acumulada ao longo do percurso impedia o escoamento adequado da água, favorecendo alagamentos frequentes em períodos chuvosos.
Canal apresentava assoreamento de até 80 centímetros
Embora a área seja de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a Prefeitura decidiu atuar de forma preventiva e emergencial, priorizando o interesse público e a segurança da população. Para a execução dos serviços, houve alinhamento e autorização prévia junto ao DNIT, garantindo que a intervenção ocorresse dentro da legalidade e de forma cooperativa entre o Governo Federal e o município.
O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, destacou a importância da ação e o compromisso da gestão municipal com a prevenção de transtornos causados pelas chuvas.
“Identificamos um assoreamento elevado e muita vegetação dentro do canal, o que vinha causando alagamentos constantes. Mesmo sendo uma área sob responsabilidade do DNIT, buscamos autorização para agir e evitar que o problema se agravasse”, explicou.
A limpeza integra um conjunto de medidas adotadas pela Prefeitura para minimizar os impactos do período chuvoso. A ação é emergencial, mas também faz parte de um planejamento preventivo maior da Prefeitura, que envolve a limpeza de canais, bocas de lobo e sistemas de drenagem em diversos pontos da cidade.
Após a conclusão dos serviços, a manutenção do canal continuará sob responsabilidade do DNIT.
A Prefeitura de Porto Velho reforça que ações como essa são fundamentais para reduzir alagamentos, preservar a infraestrutura e melhorar a qualidade de vida da população, especialmente em períodos de chuvas intensas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!