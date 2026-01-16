Delegado Camargo reforça cobrança por valorização dos servidores do DER  

Publicada em 16/01/2026 às 10h07
O deputado estadual Delegado Camargo apresentou nova cobrança ao Governo de Rondônia pela valorização dos servidores do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/RO). Por meio de indicação oficial, o parlamentar solicitou a implantação ou o reajuste do auxílio-alimentação da categoria, em padrão isonômico ao praticado em outras secretarias do Executivo estadual.
Na proposição, o deputado questiona a exclusão do DER das recentes medidas de valorização funcional e destaca que os servidores do órgão exercem atividades essenciais para o desenvolvimento do estado, especialmente na área de infraestrutura e manutenção da malha viária. Camargo também requereu total transparência por parte do governo, com a apresentação de estudos técnicos, pareceres jurídicos e dados sobre impacto orçamentário e viabilidade fiscal, conforme a LDO, LOA e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
A iniciativa reforça uma linha de atuação que acompanha o mandato desde o início. Delegado Camargo tem se posicionado de forma constante na defesa de melhores condições de trabalho e ampliação de benefícios para servidores de diversas áreas, como saúde, segurança pública e demais pastas estratégicas do Estado. Como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, o parlamentar sustenta que a valorização do servidor público é fundamental para garantir serviços mais eficientes e de qualidade à população.
A indicação segue agora para análise do Poder Executivo, que deverá responder aos questionamentos apresentados. O deputado afirma que continuará acompanhando o tema e cobrando providências, mantendo o compromisso com os servidores públicos e com a boa gestão dos recursos estaduais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!