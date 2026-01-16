Na véspera da assinatura de acordo com Mercosul, Lula recebe líder da União Europeia no Rio

Por G1
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe nesta sexta-feira (16) no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
A reunião ocorre um dia antes da assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia em Assunção, no Paraguai, no sábado (17).
O presidente do Conselho Europeu, António Costa, também iria ao encontro, mas, segundo apuração da TV Globo, não chegará a tempo.
A agenda é vista como uma estratégia para consolidar o papel do Brasil como maior negociador do acordo entre Mercosul e União Europeia. Há a previsão de uma declaração conjunta. O objetivo é garantir que o anúncio político do tratado ocorra em território brasileiro.
