“Um anjo”: influenciador coreano volta a elogiar Ana Castela e provoca reação de Zé Felipe

Publicada em 16/01/2026 às 09h56
A cantora Ana Castela voltou a ser assunto nas redes sociais após receber novos elogios públicos do influenciador sul-coreano Sunghoon Jang. A interação mais recente aconteceu nesta quinta-feira (15), em um post da artista, e rapidamente ganhou repercussão entre fãs e internautas.
Nos comentários, Sunghoon exaltou a aparência da cantora com uma mensagem que chamou atenção: “Meu Deus. Isso não é a Ana, é um anjo que caiu do céu”. A declaração reforçou a sequência de interações do influenciador com a artista brasileira nos últimos dias.
Dois dias antes, na terça-feira (13), o tiktoker já havia deixado outro elogio em um vídeo publicado por Ana Castela, no qual ela aparecia à beira da piscina. Na ocasião, ele comentou: “Isso! Que linda solteira, Ana”, frase que também repercutiu nas redes.
A movimentação não passou despercebida por Zé Felipe, que reagiu de forma bem-humorada — e exaltada — ao notar as interações. Em um vídeo, o cantor ironizou a situação e demonstrou incômodo com os comentários feitos pelo influenciador estrangeiro, usando tom descontraído e provocativo.
A troca de mensagens ampliou a repercussão do episódio, que rapidamente se espalhou entre perfis de fãs e páginas de entretenimento, colocando novamente Ana Castela no centro das atenções digitais.
Após Ana Castela ganhar cantada de coreano, Zé Felipe reage enciumado: 'Vai pra lá' pic.twitter.com/l8EVXvIKth— Gordo Fofoqueiro (@gordofofoqueiro) January 15, 2026
