“Está bem”: equipe atualiza estado de saúde de Henri Castelli após saída do BBB 26

Publicada em 16/01/2026 às 09h40
A equipe do ator Henri Castelli divulgou, nesta sexta-feira (16), um comunicado para atualizar o público sobre o estado de saúde do artista, que deixou o Big Brother Brasil 2026 após apresentar duas convulsões durante o confinamento.
De acordo com a nota, Castelli permanece sob acompanhamento médico, mas os exames realizados apresentaram resultados satisfatórios. A equipe reforçou que o ator “está bem” e agradeceu as mensagens de apoio recebidas desde o ocorrido.
O primeiro episódio aconteceu durante uma prova de resistência realizada na quarta-feira (14). Na ocasião, Henri precisou ser atendido ainda no local e foi encaminhado a um hospital para avaliação. Após a liberação médica, ele retornou ao programa, mas sofreu uma nova crise horas depois, o que motivou sua retirada definitiva da competição.
Em comunicado oficial, a TV Globo explicou que, apesar de os exames iniciais não apontarem alterações, a recorrência do quadro levou à decisão de afastar o participante do reality por recomendação médica.
Convidado para integrar o elenco do grupo Camarote, reservado a famosos, Henri Castelli fazia sua estreia em realities após uma carreira consolidada na televisão. O ator iniciou sua trajetória na Globo em 1998 e construiu um currículo com passagens por produções como Hilda Furacão, Pecado Capital, Malhação, Belíssima, Cobras e Lagartos, Caras e Bocas e Flor do Caribe.
Na vida pessoal, Castelli é pai de Lucas, de seu relacionamento anterior com Isabeli Fontana, e de Maria Eduarda, fruto da relação com Juliana Despirito. O ator também teve relacionamentos conhecidos com Fernanda Vasconcellos e Jakelyne Oliveira.
