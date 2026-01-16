Corina oferece Nobel a Trump e premiação avisa:

Publicada em 16/01/2026 às 09h49
Horas antes de María Corina Machado ter admitido que deu como presente ao presidente norte-americano, Donald Trump, a medalha do Prêmio Nobel da Paz, com o qual foi premiada no ano passado, o Centro Nobel da Paz deixou um recado sobre o assunto.
O Centro Nobel da Paz, em Oslo, garantiu que "uma medalha pode mudar de dono, mas o título de laureado com o Prêmio Nobel da Paz não".
A mensagem surgiu nas redes sociais horas antes do encontro entre a líder da oposição venezuelana e Donald Trump, quando ela já tinha manifestado ser sua intenção oferecer a medalha ao presidente norte-americano.
Corina Machado viria a confirmar, mais tarde, que deu a medalha de presente ao presidente norte-americano, sem revelar se ele aceitou.
Em uma publicação feita na rede social X, ainda antes dessa confirmação, o Centro Nobel da Paz dava alguns detalhes sobre a medalha em causa, como o fato de medir 6,6 cm de diâmetro, pesar 196 gramas e ser cunhada em ouro.
"Na frente, um retrato de Alfred Nobel e, no seu verso, três homens nus abraçados pelos ombros uns dos outros como sinal de fraternidade", detalha também o Centro Nobel, acrescentando que este design se mantém "inalterado há 120 anos".
De seguida, relata até a curiosidade de que algumas medalhas do Prêmio Nobel da Paz já foram repassadas, como é o "caso notório" da medalha de Dmitry Muratov, que foi leiloada por mais de 100 milhões de dólares para apoiar refugiados da guerra na Ucrânia.
"E a medalha exposta no Centro Nobel da Paz está, na verdade, emprestada e pertenceu originalmente a Christian Lous Lange, o primeiro laureado norueguês com o Prêmio da Paz", lê-se também.
Sem nunca referir a vontade manifestada por Corina Machado em oferecer a medalha, o Centro Nobel da Paz reforça a afirmação do Instituto Nobel da Noruega, que já tinha dito, na semana passada, que "uma vez anunciado, o Prémio Nobel da Paz não pode ser revogado, transferido ou partilhado com terceiros".
E conclui: "Uma medalha pode mudar de dono, mas o título de laureado com o Prêmio Nobel da Paz não."
O momento aconteceu durante um encontro entre ambos na Casa Branca, à porta fechada.
"Entreguei ao Presidente dos Estados Unidos a medalha do Prêmio Nobel da Paz", disse María Corina Machado, líder da oposição venezuelana, em Washington, ao descrever o momento.
Machado afirmou que o gesto remetia aos laços históricos entre os Estados Unidos e a Venezuela e visava reconhecer o que classificou de "compromisso singular de Trump com a nossa liberdade", segundo o jornal New York Times.
A oferta teria sido feita esta quinta-feira em um almoço na Casa Branca, menos de duas semanas após os Estados Unidos terem capturado Nicolás Maduro durante uma operação militar na Venezuela, que resultou na detenção e na transferência do líder chavista e da sua mulher, Cilia Flores, para Nova York. Os dois são acusados de quatro crimes federais, incluindo de conspiração para narcoterrorismo.
