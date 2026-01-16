PATAMO desarticula boca de fumo e apreende droga e arma em Ji-Paraná

Publicada em 16/01/2026 às 09h00
Na noite desta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, equipes da PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) da realizaram uma importante apreensão de drogas e uma arma de fogo no bairro Novo Ji-Paraná, na região chacareira do município de .
Durante patrulhamento de rotina, os policiais visualizaram um indivíduo identificado como Raarumy em atitude suspeita nas proximidades de uma residência que, segundo apurado, funcionava como ponto de comercialização de entorpecentes. Ao ser abordado, os militares encontraram com ele diversas porções de droga já embaladas para venda.
Na sequência da ação, os policiais realizaram buscas no imóvel, onde também foi localizada uma arma de fogo, reforçando a suspeita de atividade criminosa no local.
Diante das circunstâncias, o suspeito foi detido e encaminhado ao , onde permanece à disposição da Justiça. Conforme a polícia, o homem já possui passagens anteriores, o que agrava a situação.
A ação reforça o trabalho ostensivo da PATAMO no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade em Ji-Paraná.
